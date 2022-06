Piazza di Spagna nel degrado, il "benvenuto" ai visitatori

Non sono solo le periferie di Roma ad avere problemi con il decoro ed i rifiuti. Anche piazza di Spagna, uno dei luoghi simbolo della Capitale, ha problemi con la gestione della spazzatura. Come se non bastasse, la situazione che si verifica praticamente ogni giorno è la peggiore cartolina che si possa offrire ai turisti.



Cittadini stranieri e non, ogni giorno, sin dalla mattina, utilizzano la metro A per raggiungere la fermata di piazza di Spagna. Un metodo comodo e veloce per potersi immergere nelle bellezze di Roma, ammirando la fontana della Barcaccia e la scalinata di Trinità dei Monti. Peccato che appena usciti dalla stazione il “benvenuto” che viene dato loro è rappresentato da cumuli di spazzatura.



Su vicolo del Bottino si trovano rifiuti di ogni tipo, dalla plastica alla carta fino ai residui di cibo. Un’accoglienza particolare per i turisti che, di fronte ad uno spettacolo del genere, potrebbero pensare di aver sbagliato fermata. Sempre all’ingresso della metro si trovano residui di bivacchi di ogni tipo e sporcizia ai bordi della strada.

Questa situazione, però, non riguarda solo piazza di Spagna. Se su via dei Condotti i problemi sono calmierati per il semplice fatto che i titolari dei negozi provvedono autonomamente a pulire le aree intorno ai loro locali, nelle vie parallele, anche lungo la stessa via Borgognona, è facile trovare piccoli cumuli di rifiuti appoggiati ad un palo della luce o all’angolo di una strada.



Un’altra zona del centro, quindi, deve vedersela con l’emergenza rifiuti. Una situazione non disperata come altre ma che fa capire quanto l’immondizia, insieme ai cinghiali e, più in generale, al decoro, siano la vera emergenza capitale.