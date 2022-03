Un “Punto Europa” nel centro di Roma: arriva lo sportello informativo sui bandi comunitari

Aprire un “Punto Europa” nel municipio I. È questa la richiesta contenuta in un provvedimento recentemente approvato nel territorio governato da Lorenza Bonaccorsi.

Cosa sono i Punti Europa

I Punti Europa sono sportelli informativi in grado di fornire attività di informazione e formazione sui bandi ed i programmi di finanziamento comunitari. Svolge inoltre una funzione di raccordo con i competenti organi che erogano i finanziamenti e fornisce, sul piano amministrativo, assistenza nella gestione dei progetti finanziati.

L'importanza delle risorse comunitarie

L’idea di chiedere l’attivazione di un “Punto Europa”, si legge nel provvedimento votato dal consiglio municipale, “risponde innanzitutto all’esigenza di agevolare l’inserimento del territorio nel contesto delle politiche strutturali”. Anche nell’ottica di “integrare le risorse pubbliche – in fase di contrazione – con le risorse proveniente dall’Unione Europea”.

Proprio sulla questione relativa all’accesso ed all’impiego delle risorse europee, il presidente Zingaretti ha avvertito che bisogna “costruire una stagione di investimenti per migliorare la qualità di vita del territorio ed il futuro delle nuove generazioni”. Con la precisazione che, in materia di fondi comunitari “Il tema non è spendere, è capire come una grande opportunità possa essere il giro di boa per realizzare un altro modello di sviluppo”. Per capire come impiegare al meglio quelle risorse, però, è necessario reperire le informazioni che proprio un “Punto Europeo” potrebbe diffondere.

In pressing su Gualtieri

Come fare? Il municipio I ha investito la presidente Bonaccorsi e la sua giunta di un impegno preciso: “sollecitare il sindaco Gualtieri – si legge nel dispositivo – a firmare il protocollo d’intesa per l’ampliamento della rete d’informazione sui finanziamenti europei” che consentirebbe ai municipi “di beneficiare del sostegno regionale nell’apertura di Punti Europa su tutto il territorio”. Nell'ambito del municipio I potrebbe esserne attivato uno in via Petroselli o nella sede municipale di Circonvallazione Trionfale.