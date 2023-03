Pillole di cultura nelle scuole del territorio: municipio e ministero trovano l’accordo

Un accordo biennale, con possibilità di rinnovo. E’ questa la durata dell’accordo che il municipio I ed il Mic hanno sottoscritto, il 6 marzo, per favorire l’avvicinamento dei giovani alla “cultura”, in tutte le sue sfaccettature ed a partire dalle scuole.

Cosa prevede l'accordo

Il protocollo, sottoscritto dal Massimo Osanna, della direzione generale dei Musei e da Lorenza Bonaccorsi, minisindaca del municipio I, prevede il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado. In base a quanto pattuito, il ministero della cultura si impegna a mettere a disposizione spazi nelle strutture, compreso quelle museali, ed anche a fornire una specifica formazione al personale educativo docente – si legge nel protocollo – mettendo a disposizione di quest’ultimo materiali didattici e sussidi utili alle attività al fine di operare più efficacemente nell'ambito delle iniziative e dei progetti congiuntamente elaborati”.

Il coinvolgimento delle scuole

Insieme municipio e Ministero della cultura lavoreranno per promuovere “iniziative e le attività nelle ore curriculari ed extracurricolari”. Il tentativo di avvicinare le giovani generazioni alla cultura, in base al protocollo, cerca di coinvolgere attraverso varie modalità una forbice molto ampia di “giovani”. Si va dagli under 35 ai bambini ai “piccoli utenti dei nidi pubblici del Municipio” ai quali, si legge nel protocollo, rivolgere “attività specifiche”. La gran parte sono comunque gli studenti e gli alunni del territorio, dai 3 ai 18 anni. Obiettivo da raggiungere anche attraverso la realizzazione di appositi “centri estivi ed invernali”.

Il valore della cultura

“Crediamo nel valore della cultura, sia come strumento in grado di mettere in moto circuiti virtuosi, anche di carattere lavorativo, che per il suo alto significato educativo – ha commentato la minisindaca Lorenza Bonaccorsi – arte, musica, conoscenze sono in grado di elevare la coscienza dei ragazzi e di trasmettere valori di bellezza, giustizia e fratellanza. Per questo riteniamo fondamentale questo protocollo: servirà ad aiutare a formare la sensibilità delle giovani generazioni in un momento storico particolarmente complicato”.

Non è previsto alcun incremento di spesa per tradurre in concreto le iniziative previste nell’ambito del protocollo. Municipio e Mic provvederanno allo svolgimento delle attività di competenza, di conseguenza, facendo leva sulle relative risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili.