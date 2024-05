Il progetto del “centro archeologico monumentale” parte da via San Teodoro. A giugno i cantieri

Cinque mesi per riqualificare 7 chilometri e mezzo di una delle strade più sottovalutate della Capitale: via di San Teodoro. Perché è da lì che prende avvio il Carme, il progetto del Centro archeologico monumentale a cui sta lavorando, sinergicamente, l’amministrazione cittadina e quella nazionale.

Il progetto Carme parte da San Teodoro

“Quello di San Teodoro è il primo dei progetti del Carme a partire, inizieremo a giugno - ha annunciato l'assessora Ornella Segnalini, nel corso della presentazione del progetto ai rappresentanti delle Accademie internazionali di Roma. La strada che unisce via dei Cerchi con via del Foro Romano è quindi il primo tassello nel mosaico del Carme, il grande intervento di riqualificazione di via dei Fori Imperiali e delle zone limitrofe all'interno del quadrante del Parco archeologico del Colosseo.

“La strada, per come si presenta oggi, non permette a chi l'attraversa di rendersi nemmeno conto di dove si trova e di cosa ha intorno, renderemo lo spazio più bello e vivibile, una passeggiata che darà respiro all’importante sito archeologico adiacente”.

I cantieri, il cui via è previsto per il prossimo giugno, comporteranno un intervento su 300mila e sampietrini ed un costo, complessivo, di 2 milioni di euro. “Il progetto è di grande spessore, oltre a migliorare la fruizione turistica, punta a dare vita a un nuovo spazio pubblico, è un patrimonio per la città, un ottimo esempio di dialogo tra Istituzioni – ha dichiarato l’assessora Segnalini – Ringrazio Walter Tocci per aver promosso questo importante progetto introducendo una nuova visione della città e del suo rapporto con il suo patrimonio storico e archeologico”.

Le strade interessate dall'intervento

Quali sono i lavori previsti? Nella configurazione finale via di San Teodoro avrà un nuovo marciapiede con una larghezza variabile tra i 5 e i 7 metri sul lato del Palatino, una corsia di transito per i veicoli di 4 metri, una linea di parcheggio di circa 2 metri e un percorso pedonale protetto di circa 1,60 metri sul lato dei palazzi. I lavori prevedono la risistemazione della pavimentazione in sanpietrini, mentre in prossimità dell’incrocio di via di San Teodoro con via dei Cerchi il tratto attualmente in asfalto sarà realizzato interamente in sampietrini.

Per quanto riguarda invece via del Foro Romano il progetto prevede la realizzazione di un nuovo marciapiede di circa 5 metri sul lato che si affaccia sul Foro Romano e di circa 1,5 metri sul lato dei palazzi. Per la realizzazione dei marciapiedi è prevista la rimozione dei sanpietrini esistenti, il ripristino del sottofondo e il loro riposizionamento. Nel tratto a ridosso di via della Consolazione è presente un breve tratto di marciapiede che sarà adeguato alle dimensioni del nuovo in modo da dare continuità al percorso pedonale protetto.