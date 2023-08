Duecento alberi, panchine e spazio ai pedoni: così piazza Pia torna all'antico

Il cantiere per realizzare un sottopasso all’altezza di Castel Sant’Angelo è ufficialmente partito. Il progetto, che era stato già tentato dall’amministrazione Rutelli nel 2000, prenderà corpo nella formulazione pensata per il prossimo appuntamento giubilare.

L' asse pedonale che viene ripristinato

Il restyling dell’area, come annunciato dal sindaco Gualtieri lo scorso 26 luglio, sarà totale. I settanta milioni che costerà l’intervento, contribuiranno a modificare sensibilmente uno dei luoghi più frequentati dai cittadini e dai turisti. Uno spazio che, ad oggi, è soprattutto ad appannaggio del traffico veicolare verrà messo a disposizione dei cittadini.

“Il progetto mira alla ricostituzione di uno spazio che, nel corso dei secoli, ha sempre avuto una grande importanza come direttrice di collegamento. Dai tempi della Roma Imperiale, quando univa il Mausoleo di Adriano al Circo di Nerone e poi in epoca Cristiana come trait d’union tra Castel Sant’Angelo e San Pietro. Un asse pedonale che nel corso del ‘900 è stato compromesso, non da ultimo dall’aumento del traffico” ha spiegato l’assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini.

Uno spazio riconquistato alla socialità

Come si realizza l’obiettivo di riportare “all’antico” la zona intorno a Castel Sant’Angelo. L’amministrazione ha deciso di raggiungerlo perseguendo due strade. Da una parte sarà possibile farlo “ripristinando l’asse pedonale”, dall’altro puntando a risolvere le situazioni di degrado dovute proprio alla presenza eccessiva delle automobili” ha chiarito sempre Segnalini.

Il restyling dell’area mira quindi ricomporre una continuità tra la piazza centrale, pedonalizzata, con i bastioni dell’antico mausoleo di Adriano e con il Tevere. Un’opportunità che sarà resa possibile dall’interramento della strada destinata al flusso veicolare. “Anche i giardini dei Bastioni sono al centro di un progetto di valorizzazione del Campidoglio e insieme alle circa 200 nuove alberature previste per Piazza Pia – ha sottolineato Segnalini – potremmo tutti godere di un luogo recuperato dal passato”.

L’avvio del cantiere di Piazza Pia comporta anche l’inizio della viabilità alternativa. Come già fatto dal sindaco, anche l’assessora capitolina si è rivolta ai romani a cui ha chiesto “un po’ di pazienza, perché a dicembre 2024 avremo una piazza nuovamente vivibile, più verde e con sedute per ammirare la bellezza di Roma”.