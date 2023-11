Piazza Indipendenza riqualificata, ma il nuovo look non piace a tutti

Il manto stradale è stato rifatto, le caditoie ed i tombini puliti e la segnaletica orizzontale e verticale è stata ripristinata. Sono questi i risultati ottenuti con 10 giorni di lavori, effettuati in notturna, su piazza dell’Indipendenza.

I lavori effettuati sulla piazza

“Abbiamo migliorato le condizioni di decoro, rendendo più sicura la sede stradale” aveva dichiarato l’assessora comunale Ornella Segnalini, spiegando l’intervento. L’operazione è stata salutata con soddisfazione anche dal Sindaco che, in linea con le dichiarazioni dell’assessorato, ha posto l’accento sia sul fatto che i lavori siano stati eseguiti in notturna “per non incidere sulla viabilità” sia sul fatto cantieri come quelli restituiscano “più decoro e sicurezza in città”. L’operazione però, complessivamente, non ha soddisfatto quanti, a partire dal municipio, avevano auspicato un restyling più consistente.

La richiesta di restyling del municipio

Nel settembre del 2022 il municipio I aveva votato un atto finalizzato ad ottenere la “riqualificazione di piazza Indipendenza”. Come veniva fatto notare in quel provvedimento, presentato dal centrodestra ed approvato all’unanimità, il rione Castro Pretorio ha solo un’area verde pubblica (i giardini di piazza delle Finanze). Pertanto sarebbe stato opportuno procedere ad “una riqualificazione di piazza dell’Indipedenza con un progetto che preveda la creazione di spazi verdi e aree giochi per i bambini”. E’ questo, veniva sottolineato da municipio, “quanto auspicato da tanti residenti che reclamano sempre di più spazi di socialità” e che potrebbe coinvolgere anche i cittadini, con progetti di sussidiarietà, magari puntando sul nuovo regolamento sui beni comuni.

Disatteso il bisogno di spazi verdi

“L’ampio progetto di riqualificazione” richiesto dal municipio, invece, si è tradotto nel rifacimento del manto stradale, della segnaletica e nella pulizia dei tombini. Poca cosa rispetto all’auspicata “creazione di maggiori aree verdi” ed al “complessivo ridisegno della piazza” che l’ente di prossimità chiedeva e che, al contrario, non è stato in alcun modo avviato. Il provvedimento approvato da 22 consiglieri municipio I, però, lo scorso 7 settembre ha incontrato il veto dell’assemblea capitolina.

L'accusa dell'opposizione: il sindaco fa propaganda

“Apprendiamo adesso che secondo il sindaco la riqualificazione di Piazza Indipendenza consisterebbe in pratica solo nella manutenzione stradale, intervento che peraltro dovrebbe essere ordinario e invece è stata annunciato come una grande opera di cui vantarsi” hanno fatto notare Mariacristina Masi e Stefano Tozzi, rispettivamente consiglieri di Fratelli d’Italia del Campidoglio e del municipio I. Si è trattato quindi, per i due, di mera “propaganda” e di un’occasione persa se l’obiettivo era quello di rendere “a dimensione più umana” quella piazza.