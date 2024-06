“Rupe Tarpea”, partiti i lavori: riapertura del giardino prevista entro l’estate

C’è un piccolo giardino in un’area dalla forte valenza simbolica che attende da anni di tornare ad essere fruibile. È quello che da accesso al “monte Caprino”, l’area dove nel medioevo venivano fatti pascolare gli equini. Ma quell’area nei secoli è stata tramandata con ujn altor nome: quello della Rupe Tarpea.

Un intervento atteso dal 2019

“Finalmente ripartono i lavori per il recupero e il restauro dei Giardini della Rupe Tarpea, un’area che offre uno degli affacci più suggestivi della città di grande valore storico e simbolico che attendeva una riqualificazione da anni” ha commentato il consigliere capitolino Dario Nanni che, nel 2022, aveva presentato un’interrogazione in Campidoglio per chiedere conto dei lavori fermi.

Cosa prevedono i lavori

Dietro i cancelli che affacciano su via del Teatro Marcello, dal 2019 era previsto un intervento finalizzato a migliorare l’accessibilità dell’area verde. “L’intervento, su un’area di oltre 2.200 metri quadrati – ha reso noto il Campidoglio – prevede il consolidamento e restauro delle murature esistenti e dei parapetti, la bonifica e messa in sicurezza dell’area verde, con la creazione di un percorso panoramico che si snoda nell’area che circonda l’ex Ospedale Germanico. Dopo anni verrà restituito ai cittadini un parco pubblico accogliente, sicuro e senza barriere architettoniche, in un luogo storico e di grande valore simbolico”.

Giardino a disposizione del pubblico per la fine dell'estate

I lavori, curati dalla Sovrintendenza Capitolina, sono realizzati grazie ad uno stanziamento di circa 300mila euro provenienti da una donazione della Maison Gucci, si concluderanno entro la fine dell’estate. I cittadini, i turisti ed in prospettiva i pellegrini avranno così accesso ad uno dei luoghi simbolo della capitale uno di quelli in cui, storia e leggenda, hanno intrecciato una trama durata nei secoli.