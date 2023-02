Nel centro di Roma arrivano nuovi cestoni gettacarte

E’ partita dal centro storico la sperimentazione dei nuovi “cestoni gettacarte” intelligenti. I primi due modelli sono infatti stati installati a Largo Agnesi, difronte al Colosseo, ed in via delle Muratte, nelle vicinanze della Fontana di Trevi.

Un cestino che avverte quando è pieno

Il nuovo contenitore viene considerato smart perché è in grado di segnalare direttamente alla centrale operativa di Ama, quali siano le suo condizioni. Superata una certa soglia, che riesce a stabilire grazie ad un sistema di led e sensori, il gettacarte automatizzato inoltre il segnale per sollecitare la municipalizzata nel procedere ad un suo rapido svuotamento. Il contenitore, inoltre, è dotato di una pressa. Serve a compattare i rifiuti e si aziona con l’energia elettrica che viene generata da un pannello fotovoltaico opportunamente installato sul cestino.

Il compattatore ed il messaggio sonoro

Il contenitore, dotato di sistema anti intrusione, ha un pedale per agevolare un conferimento comodo e igienico. Ne esistono già due tipi: quello sistemato alla Fontana di Trevi è da 120 litri mentre l’altro, installato davanti al Colosseo, ne può ricevere 240. L'apertura e la chiusura dello sportello, inoltre sono accompagnati da segnali sonori: una volta che il rifiuto è stato conferito e lo sportello chiuso, in onore del prossimo giubileo, scatta il coro “Alleluja”.

“Continuiamo a mettere in città il cassonetto giusto al posto giusto, questa è la volta dei cestini 'intelligenti' – ha spiegato l’assessora ai rifiuti Sabrina Alfonsi – Si tratta di strutture smart che comunicano con la centrale operativa anche per segnalare necessità di intervento e possono essere bloccati da remoto, ad esempio per motivi di sicurezza, quando ci sono manifestazioni. Il loro contenuto finirà nell'impianto che costruiremo e che sarà dedicato alle terre di spazzamento. Lì, poi, i rifiuti verranno differenziati”.

Nuovi cestini in vista del Giubileo

Questo nuovo cestone, ha spiegato il vice direttore generale di Ama Emiliano Limiti, “rientra in un più ampio progetto di rinnovamento dei 7.600 cestini getta-carte della Capitale”. In previsione del Giubileo poi il dirigente dell’azienda municipalizzata ha dichiarato di contare “progressivamente” ad collocare “10mila nuovi contenitori per rifiuti minuti, in modo da sostituire anche i più vecchi, raddoppiando il numero attuale”. Per ora Ama sta puntando sulla sperimentazione attraverso la formula del comodato d'uso gratuito.