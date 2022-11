La differenziata a Monti è un fallimento: "Conviviamo con i rifiuti"

La modalità sperimentata a Monti per la raccolta differenziata continua a mostrare i suoi limiti. Nel rione sono poche le postazioni sistemate per il conferimento delle varie frazioni di rifiuti. La mattina vengono allestite e la sera smontate, lasciando ai residenti la possibilità di gettare i propri scarti solo in determinati momenti della giornata. O meglio, fino ad una certa ora: le 19. Prima e dopo, però, l’area destinata ad ospitare i bidoncini, si trasforma in un luogo con cui è difficile convivere. Soprattutto se si ha un’attività commerciale.

La convivenza con i cassonetti pieni

“Ogni giorno inizio a lavorare sapendo che, a pochi metri dal locale, troverò una sorta di discarica. E puntualmente, da qualche mese a questa parte, la previsione si rivela corretta” fa sapere Alessandro, titolare di un pub in via del Colosseo, a pochi metri da largo Corrado Ricci, nel cuore della Capitale. La strada in questione è molto stretta, è una sorta di vicolo. La presenza di una batteria di cassonetti è quindi, inevitabilmente, molto ravvicinata al pub ed anche alle altre attività di ristoriazioni presenti sulla strada. Ma questo non sarebbe neppure un problema, se restassero puliti.

Anche materassi e coperte

“Ama passa a svuotarli, ma il problema è che le postazioni per la raccolta differenziata a Monti sono pochissime e quindi qui davanti vengono a buttare i propri rifiuti da tutto il quartiere – ha spiegato Alessandro – tra l’altro questi cassonetti li hanno sistemati davanti i ponteggi di un’abitazione”. E questo determina un secondo problema: nascosti dai bidoncini, sotto i ponteggi, finiscono per accumularsi altri rifiuti. “Lì ci troviamo anche dei materassi, delle coperte” ha raccontato l’esercente. Perché il degrado, spesso, diventa un attrattore di ulteriore degrado.

Lo slalom tra i rifiuti

Tutto questo avviene a poche decine di metri da via dei Fori Imperiali, una vetrina della città. “Qui passano ogni giorno migliaia di turisti che sono costretti a fare lo slalom tra i rifiuti che tra l’altro – ha osservato il titolare del pub – si accumulano anche quando i cassonetti sono stati rimossi”. Un’altra criticità, quest’ultima, che continua ad essere segnalata in tutto il rione. I residenti che arrivano tardi a buttare l’immondizia, la lasciano nel luogo dove sanno che l’indomani passeranno gli operatori dell’Ama. Nel frattempo però quel punto si trasforma in una micro discarica. Con buona pace di chi, perché magati ha un’attività proprio difronte, deve conviverci. Una bella cartolina che i turisti possono esibire di ritorno dalla città eterna.