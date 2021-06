"Piove dentro il mercato di Monti"

Gli operatori e i banconisti del mercato Monti hanno chiesto la presenza degli uffici tecnici del I Municipio alla commissione Trasparenza convocata il 1 giugno. I funzionari, però, non si sono presentati, inviando una relazione tecnica. Delusi gli esercenti che volevano porre una domanda semplice: perché nonostante i recenti lavori di adeguamento continua a piovere all’interno dell’area mercatale?

I dipendenti dell’amministrazione hanno inviato, in luogo della loro presenza, una relazione che fa il quadro sul cantiere da 280mila euro recentemente consegnato: “Nel corso dei lavori si è osservato un notevole peggioramento delle condizioni del manto di copertura del mercato, con il conseguente verificarsi di fenomeni di infiltrazione in concomitanza con eventi meteorici”, si legge nella relazione tecnica, ottenuta da Roma Today: “Tali infiltrazioni, interferivano, fra l’altro, con gli impianti in via di installazione. Sono inoltre stati rilevati fenomeni di fessurazione dell’intonaco, originati sempre dalla cattiva conservazione del manto di copertura, che, in caso di distacco, vista la notevole altezza del soffitto del mercato, avrebbero potuto recare pregiudizio a persone e cose”. Così “si è reso opportuno intervenire estendendo all’intero manto di copertura del terrazzo i lavori di ripristino localizzati inizialmente previsti in progetto”.



Il certificato di ultimazione dei lavori è stato consegnato nel dicembre 2020; dall’11 maggio 2021 l’area mercato è affidata al dipartimento SIMU del Campidoglio, all’indomani dell’installazione della nuova utenza elettrica da parte dell’ACEA e della verifica degli impianti. Per vero, secondo i mercatali, anche questo contatore risulta di difficile accesso e causa diversi problemi: tutti argomenti di cui non è stato possibile discutere in commissione, però, data l’assenza dei funzionari preposti. Il presidente della Controllo Marco Palumbo ha preso l’impegno di sollecitare l’ìndizione di una commissione Commercio che affronti nuovamente l’argomento.