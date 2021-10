Rione Monti, il giardino dell’ex Angelo Mai si rifà il look: pronto il concorso di progettazione

Il giardino dell’ex istituto Angelo Mai sarà riqualificato. Grazie alla partnership avviata tra il Municipio I e l’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia, il Rione Monti avrà a disposizione un piccolo ma prezioso polmone verde.

Il polmone verde

E’ partito il concorso di progettazione per la riqualificazione del giardino situato nella piccola isola settecentesca della Suburra. L’area verde in questione, si trova tra via S. Giuseppe Labre e via Clementina ed il progetto di restyling, finalizzato a rendere fruibile al pubblico lo spazio, mira anche al recupero della ex sottostazione elettrica dismessa da trasformare in una palestra scolastica comprensiva anche di servizi ad uso pubblico.

Su quel complesso, destinato ad ospitare la scuola media del Visconti, tornano quindi a riaccendersi i riflettori. Il concorso per la sistemazione del giardino prevede l’elaborazione dell’idea progettuale al fine di individuare cinque proposte. La migliore sarà proclaamata nel maggio del 2022. Per quanto riguarda il costo finale, è stato stimato che sarà pari a circa 1,9 milioni di euro.

Una riqualificazione a lungo attesa

“Una grande soddisfazione per la pubblicazione del concorso di progettazione riguardante gli interventi sull’ex Istituto Angelo Mai, da oltre vent’anni abbandonato e cristallizzato, e destinato da tempo a divenire sede della Scuola Media statale Visconti - ha commentato la neoeletta Consigliera capitolina ed ex presidente municipale Sabrina Alfonsi - Grazie alla preziosa collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Roma e al grande lavoro degli uffici tecnici diretti dall’Architetto Chiara Cuccaro, con questa pubblicazione si porteranno a termine le elaborazioni progettuali per la riqualificazione del giardino, che potrà diventare uno spazio pubblico aperto al territorio”. Un progetto di recupero che riguarda anche l’ex cappella, finanziato nell’ambito del Piano Investimenti 2021. Ci auguriamo che l’Istituto Comprensivo IV Novembre possa acquisire presto la nuova sede e riportare l’attività scolastica nel cuore del rione Monti”.

Il concorso di progettazione

“L’Ordine degli Architetti di Roma e provincia inizia la nuova consiliatura con la pubblicazione di un concorso” ha dichiarato il neo-Presidente OAR Alessandro Panci. “In questi ultimi anni la nostra azione per la promozione dei concorsi in due fasi ha condotto le amministrazioni e le comunità al riconoscimento del valore della qualità del progettare, attraverso forme trasparenti e partecipative. Grazie a questo strumento - ha commentato l'architetto Panci - si valorizza l’importanza del confronto tra progettisti, mettendo a disposizione dei cittadini molteplici soluzioni e consentendo alle amministrazioni di scegliere la via più idonea ed efficiente tra quelle presentate. Ancora una volta, grazie alla disponibilità dell’amministrazione del I Municipio, il progetto torna ad essere al centro del dibattito cittadino”.