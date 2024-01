Dopo 130 anni la pescheria Galluzzi lascia Monti: ha venduto il pesce a quattro generazioni di romani

C’era una volta una bottega al civico 26 di via Venezia. Era una pescheria nata, sotto la collina del Viminale, quando ancora l’Italia era una monarchia. È la storia della famiglia Galluzzi e della pescheria di Monti che, dalla fine di novembre, ha abbassato le saracinesche.

Le origini della pescheria di Monti

“Ci siamo trasferiti in via Gregorio VII 397” ha spiegato Edoardo. “Dopo 130 anni abbiamo lasciato Monti, dove io mio bisnonno aveva fondato la pescheria”. La loro storia inizia nel 1894 con la decisione coraggiosa di un giovane Antonio Galluzzi di aprire una negozio di pesce in centro. “Ogni notte si svegliava per andare ai porti sul litorale laziale e scegliere personalmente il miglior pesce da vedere” raccontano oggi i suoi discendenti.La bottega di Monti è passata di padre in figlio. Dopo Antonio è stata la volta di Carlo, poi di Gianfranco e da qualche anno dei suoi figli Edoardo e Massimiliano che, con la stessa dedizione, si dedicano alla vendita del pescato di giornata.

Perché la famiglia Galluzzi ha lasciato Monti

Ma perché lasciare il centro per trasferirsi in via Gregorio VII? “Dare la responsabilità solo alla ZTL sarebbe una forzatura. Sicuramente un po’ ha influito, ma se fosse stato quello il solo motivo avremmo già chiuso da 20 anni. Qualche cliente che magari si era trasferito da Monti, ha trovato delle difficoltà a raggiungerci ma la verità è che con la ZTL avevamo imparato a conviverci ed infatti il pesce, su richiesta, possiamo consegnarlo noi in giornata”. Il delivery ha modificato le abitudini di consumo e di vendita e, quindi, ha permesso di superare anche difficoltà dettate dalle limitazioni al traffico.

L'impossibilità di aprire un laboratorio alimentare

“In realtà quello che ci ha penalizzato è stata l’impossibilità di aprire un laboratorio artigianale alimentare. Nel 2017 abbiamo acquistato lo spazio vicino alla nostra pescheria, ma nel 2018 è arrivata una delibera comunale molto restrittiva che non ci ha permesso di poterlo aprire. Quella delibera, nata per contrastare la diffusione di attività come i minimarket, ha messo nel calderone un po’ tutto e ci siamo finiti anche noi, che abbiamo 130 di storia” ha spiegato Edoardo.

Dal primo gennaio le restrizioni per le aperture di laboratori alimentari non sono state prorogate. Ma la decisione della famiglia, ormai, era presa e “dal 28 novembre la pescheria di via Venezia l’abbiamo chiusa. Peccato però – ha aggiunto Edoardo - non aver pensato ad una deroga per le botteghe storiche”. Monti ne ha persa un’altra che, nel corso della sua storia, ha venduto il pesce ad almeno quattro generazioni di romani.