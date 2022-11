Chiusura notturna di via del Corso per l'installazione delle luminarie natalizie

Inizia a respirarsi l'aria di Natale nella Capitale e non possono mancare le luminarie natalizie al centro di Roma. I lavori di installazione comporteranno però la chiusura notturna di via del Corso.

La via del centro di Roma, nel tratto tra Piazza Venezia e via dei Sabini, sarà chiusa al traffico dal martedì alla domenica da mezzanotte e mezza fino 5:15 del mattino.

La chiusura del traffico comporterà anche delle deviazioni per quanto riguarda gli autobus. Le linee n5, n46, n90, n201 e n543 saranno deviate infatti su via del Tritone, il Traforo e via Nazionale e durante il loro tragitto saranno sospese le fermate a via del Corso, le due a via del Tritone, una a piazza San Claudio e una a largo Chigi.