I ragazzi e le ragazze di Ceralaccha protagonisti del progetto culturale rivolto alle persone con disabilità

Si chiama "Culture for all - camminate senza mèta!" il niovo progetto dell'Associazione Anima di Roma che offre un'offerta culturale specifica ai ragazzi con disabilità della Capitale.

Nello specifico l'Associazione vuole rendere fruibili e innovativi i momenti culturali e di consapevolezza a tutti i cittadini a partire da quelli con disabilità con la realizzazione di itinerari personalizzati perchè non è possibile sviluppare percorsi di accessibilità identici per persone con deficit fisici e cognitivi diversi.

Il progetto prevede una prima parte di camminata in modalità caccia al tesoro, ed una seconda parte dove lasciano i partecipanti liberi di scoprire qualcosa di nuovo spinti dalle sensazioni che li ispireranno vivendo quella esperienza per cercare insieme significati ed esperienze sostenibili in un’ ottica di sviluppo identitario personale e comunitario. Il primo percorso è partito dal Circo Massimo, intersecandosi poi con una gara di pittura all’Arco di Giano, e concludendosi con una bellissima visita del Chiostro della Basilica di Sant’Anselmo, con pranzo finale a base di prodotti tipici romani. Coinvolti nella camminata dell'Aventino i ragazzi e le ragazze di Ceralaccha.

"Un emozionante inizio di un progetto a cui teniamo molto" - commenta il Presidente Gianluca Dodero – "e non casualmente si è attivata una catena di solidarietà che infonde gioia, dalla pizza offerta dal forno, al chiostro aperto dall’Abate di Sant’ Anselmo. Come Associazione crediamo molto nell’approccio generativo, per cui l’impegno e la propensione al dono della collettività, quando si attivano, non equivalgono mai alla somma delle singole azioni, ma creano un’onda di progresso sociale e di collaborazione umana impensabili”.

“Per noi è fondamentale" – dichiara di Davide Cesolini, Resp. dei progetti Sociali dell’Associazione – "rendere la città uno spazio aperto ed accessibile a tutti, sensibilizzando l’opinione pubblica sul tema della relazione tra disabilità e cultura. Grazie a questo progetto vogliamo sperimentare un nuovo modo interattivo di vivere i luoghi urbani che si abitano che favorisce la connessione più intima con l’anima profonda della città che viviamo. Connessione che favorisce uno spontaneo approccio ecologista a tutela dei luoghi che si amano”.