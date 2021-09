Chi è Giuseppe Lobefaro, candidato Municipio I con lista Civica Calenda

Giuseppe Lobefaro, candidato nella lista civica Calenda Sindaco come presidente del I municipio è nato il 21 giugno 1954 a Roma da una famiglia di origini pugliesi. Sposato con un figlio trentenne.

A 18 anni è diventato educatore scout nell’Agesci e fino al 1982 ha ricoperto diversi incarichi nella struttura regionale e nazionale.

Nel 1980 ha partecipato ai campi organizzati in occasione del terremoto dell’Irpinia. L’attenzione verso il mondo dell’infanzia e dei giovani ha rappresentato la costante della sua crescita umana e politica.

Dopo il diploma, si è iscritto a scienze politiche all’universita? La Sapienza di Roma. A 22 anni ha fatto il servizio militare presso l’Aereonautica Militare. Ha iniziato a lavorare per il Ministero del Tesoro come funzionario della Ragioneria Generale dello Stato.

Nel 1985 è diventato componente della commissione interministeriale per la prevenzione del disagio minorile.

Nel 1997 ho fatto parte del comitato tecnico del Ministero per l’Ambiente finalizzato all’individuazione dei parametri per la definizione del marchio di qualita? per le citta? amiche dei bambini. Inoltre è stato componente del comitato tecnico-scientifico per la costituzione del laboratorio “Citta? dei bambini” promosso dal CNR dalla facolta? di Psicologia e dal Comune di Roma.

Nel 1993 inizia a fare politica piu? attiva e vengo eletto, nella lista dei verdi consigliere comunale nella prima giunta Rutelli. Nel 1994 riceve dal sindaco la delega speciale alla tutela dell’infanzia e istituisco l’ufficio comunale “la citta? a misura delle bambine e dei bambini”.

Dal maggio 2001 al 2008 viene eletto Presidente del Primo municipio con Veltroni sindaco e dal 2008 al 2013 eletto consigliere provinciale con Zingaretti presidente. Poi rientra al suo lavoro al ministero dell’economia dove rimane fino al momento della pensione nel 2019. Attualmente è giornalista e fotografa la citta? per un quotidiano romano.