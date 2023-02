Sgomberato il Galoppatoio: al posto delle botticelle ci dormivano 10 persone

Erano dieci le persone che soggiornavano abusivamente nelle stalle di Villa Borghese. Sono state sgomberate dalla polizia locale di Roma Capitale perché, quegli spazi, sono adibiti ad ospitare i cavalli delle storiche botticelle. L’intervento, che la polizia locale ha spiegato esser stato predisposto “per un cambio di assegnazione del sito” ha portato quindi alla liberazione dei box che, ormai nove mesi fa, l’amministrazione cittadina aveva annunciato di voler impiegare per il ricovero dei cavalli.

Le intenzioni del Campidoglio

A maggio l’assessora capitolina all’ambiente Sabrina Alfonsi, aveva dichiarato di aver effettuato un sopralluogo “nel sito che diventerà la nuova sede delle Botticelle di Roma, una struttura costruita circa 15 anni fa, mai utilizzata e abbandonata al degrado”. In quell’occasione aveva dichiarato di essere al lavoro “per mettere rapidamente in campo gli interventi per realizzare una nuova sede accogliente e funzionale per i vetturini e i cavalli delle botticelle, patrimonio della nostra città”.

La liberazione dopo il contenzioso legale

Le dichiarazioni di Alfonsi, erano arrivate dopo quelle dell’assessore allo sport Alessandro Onorato, che a sua volta aveva rivendicato d’aver messo un punto ad una vicenda che, a causa d’un contenzioso legale, si era trascinata per anni. La concessione originariamente rilasciata dal comune alla società sportiva Centro Ippico Galoppatoio Villa Borghese Srl, era stata nel 2017 ritirata, avviando un braccio di ferro nelle aule di tribunale conclusosi soltanto nel 2021.

Il futuro del galoppatoio

Con l’arrivo della nuova amministrazione quello spazio, situato all’interno della prestigiosa villa del II municipio, è stato definitivamente liberato e in base a quanto precedentemente stabilito, è andato in gestione alla FISE, lasciando però la possibilità di usare le stalle ai vetturini che oggi ricoverano i propri cavalli a Testaccio. Scelta, quest'ultima, che non ha mancato di suscitare le proteste degli animalisti.

L'incendio e le occupazioni

A dispetto delle dichiarazioni, però, la storia del Galoppatoio negli ultimi mesi ha seguito una diversa narrazione. Lo scorso novembre è stata vittima di un incendio che ha coinvolto alcune delle strutture liberate ad aprile e, all’epoca del rogo, occupate. A distanza di mesi, lo sgombero odierno, a testimoniare che l’ex Galoppatoio in tutto questo tempo era rimasto alla mercé di tutti. In attesa di far partire gli interventi annunciati dal Campidoglio, occorre vigilare su un bene pubblico che, al di là degli usi che se ne vuole fare, rischia comunque di degradarsi.