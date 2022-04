Via Giolitti assediata dai pullman: la protesta dei residenti

Hanno raccolto firme, inscenato proteste, scritto striscioni ed incontrato rappresentanti istituzionali. Nonostante l’impegno profuso i residenti di via Giolitti non sono riusciti ad ottenere il loro obiettivo: il trasferimento dei pullman posteggiati davanti le loro case.

Tutto il giorno davanti le abitazioni

I mezzi con cui la convivenza è divenuta complicata, sono quelli che servono a garantire il trasferimento dalla stazione Termini agli scali aeroportuali della città. “Originariamente erano parcheggiati in via Marsala, vicino la sede delle Ferrovie dello Stato. Dal 2016 sono stati trasferiti a ridosso del mercato centrale che, in concomitanza, è stato inaugurato. Il problema – ha segnalato Antonia Tomassini, una residente – è che stazionano h24 davanti le nostre abitazioni”.

L'inquinamento prodotto

La questione è stata sottoposta all’attenzione del municipio I e del Campidoglio. Non solo. “Queste navette restano con il motore ininterrottamente acceso, per consentire al climatizzatore di funzionare, tutte le stagioni. D’inverno perché fa freddo e d’estate perché fa caldo. Il risultato è un costante peggioramento della qualità dell’aria, a discapito di chi abita in via Giolitti o nelle strade limitrofe, come via Cialdini. Ci sono persone che, con i mobili, hanno murato le proprie finestre”.

La richiesta di trasferimento

La situazione descritta è nota perché, oltre alle email inoltrate alle istituzioni locali, gli abitanti della zona hanno organizzato anche delle manifestazioni. “Con il tempo abbiamo capito, grazie all’intercessione dell’assessore municipale alla mobilità, che la decisione su questi pullman spetta al Campidoglio – ha sottolineato la signora Tomassini – noi chiediamo che le navette tornino in via Marsala o che, eventualmente, si trovino altre soluzioni per far stazionare questi pullman, inquinanti e rumorosi”.

La solidarietà del municipio I

Le richieste dei cittadini sono già state sottoposte al Campidoglio. “I residenti hanno assolutamente ragione a protestare perché la situazione è per loro diventata insostenibile – ha confermato l’assessore municipale Labucci – lunedì 4 aprile incontreremo nuovamente l’assessorato capitolino alla mobilità perché la competenza degli stalli destinati alle navette è del dipartimento mobilità di Roma Capitale e va cercata un’altra sede per quei pullman”. Ormai dai sei anni.