Esquilino, più sicurezza davanti alla scuola Di Donato: ora via Bixio sarà pedonale

Parte da venerdì 19 febbraio la sperimentazione di via Bixio pedonale, la strada che passa davanti alla scuola Di Donato all'Esquilino sarà dedicata ai pedoni. Dopo un lungo iter la procedura si è sbloccata e ora la pedonalizzazione può partire.

"Garantirà maggiore sicurezza immaginando una città a misura di bambine e bambini, più sicura e vivibile, grazie alla riappropriazione di spazi pubblici" spiegano la presidente Sabrina Alfonsi e l'assessora ad Ambiente e Mobilità Anna Vincenzoni.

"Dopo l'avvio dei lavori davanti all'I.C. Regina Elena per trasformare via Puglie in una piazza -­ aggiungono - lo sblocco della pedonalizzazione di Via Bixio è davvero una notizia importante". Da una parte appunto garantirà la sicurezza favorendo in questa fase di pandemia il distanziamento all'uscita di scuola, dall'altra garantirà un accesso protetto per evitare che possano ripetersi tragedie come quelle accadute nel luglio del 2005, quando Mark Christian Matibag, a soli 10 anni, perse la vita investito da un'auto all'incrocio con Via Bixio mentre si recava a giocare a basket alla Di Donato.

"Siamo certe che una realtà attiva come quella della scuola Di Donato - concludono Alfonsi e Vincenzoni - anche grazie al protocollo sulle Scuole aperte di cui l'Associazione genitori è firmataria con il Municipio, saprà sfruttare al meglio questi spazi i esterni con ulteriori attività all'aperto".