Colonie di topi tra le strade dell’Esquilino. I residenti protestano: “Sono in ogni via”

L’Esquilino, stando alle segnalazioni dei suoi abitanti, si sta trasformando in Topolinia. Tante sono infatti negli ultimi giorni le testimonianze, anche video, di quanti si stanno imbattendo nei roditori.

Le segnalazioni

I topi banchettano tra i rifiuti lasciati sul bordo del marciapiede. Ma fanno anche capolino con la testa sotto le vetture inconsapevolmente parcheggiate nel territorio di una colonia. Nei gruppi social del quartiere i commenti non si contano più. C’è chi ne segnala la presenza in via Bixio e chi in via Giolitti, dove “arrivano le urla dei passanti, soprattutto ragazze straniere che si trovano tra i piedi colonie di topi”.

In via Napoleone III, nel corso delle ultime 48 ore, sono stati realizzati anche un paio di filmati. Uno, ha dichiarato chi lo ha realizzato, risale alle 20.15 del 5 settembre e riprende “topi così ben nutriti ‘ha commentato l’autrice del video’ che sembrano castori. Questa è la realtà” ha aggiunto la residente che imputa il fenomeno all’ “assurdità di lasciare cumuli di spazzatura ore e ore abbandonati sui marciapiedi”.

La raccolta dei rifiuti

Ad aprile, nel comunicare l'avvio di una campagna plurilingue sulla modalità di gestione dei rifiuti non domestici, la presidente del municipio aveva postato le informazioni sul sistema di gestione che, già dal dicembre del 2021, era stato messo in campo. “Il nuovo sistema è molto semplice – si legge nella nota firmata dalla direzione generale dell’Ama che la minisindaca aveva riportato – i rifiuti devono essere esposti la sera dopo la chiusura delle attività”.

Altri topi sono stati ripresi sempre in via Napoleone III, ma in pieno giorno. Nel video, pubblicato il 6 settembre, sono almeno tre quelli che hanno trovato riparo sotto il telaio di un’auto parcheggiata. A poca distanza, mostra il video una volta che viene allargata l’inquadratura, l’immancabile presenza dei rifiuti lasciati sul marciapiede.