Termini: partiti i lavori di riqualificazione del sottopasso

Partiti i lavori per riqualificare il sottopasso Turbigo, la galleria che collega via Marsala con via Giovanni Giolitti. L’infrastruttura, realizzata nel 1938 dalle Ferrovie dello Stato, si trova sotto i binari del terminal ferroviario.

Un lavoro di concertazione

“Con il sindaco Gualtieri abbiamo lavorato a lungo per trovare la soluzione migliore per riqualificare un tratto di strada importantissimo che risultava in generali cattive condizioni, buio e rovinato dal tempo – ha spiegato Ornella Segnalini, l’assessora capitolina ai lavori pubblici – Così è stato trovato il raccordo necessario tra uffici del Campidoglio, Rfi, Vigili del Fuoco, Soprintendenza Speciale di Roma e Primo Municipio di Roma Capitale per dare l'avvio a un opera di cui beneficeranno tutti i romani”. Un’intensa attività di concertazione che consentirà all’infrastruttura di essere percorsa in sicurezza.

Cosa prevede l'intervento

Nella galleria, grazie all’intervento di riqualificazione saranno chiuse le aperture presenti tra i pilastri centrali; sarà inoltre rifatta la verniciatura delle serrande avvolgibili dei passaggi esistenti all’interno del sottopasso, saranno sostituite le serrande avvolgibili rovinate e la porta in ferro a tre ante in prossimità di via Marsala. Inoltre, saranno chiuse le finestre esistenti nel sottopasso, rimossi i graffiti dalle superfici e infine rifatta l'illuminazione.

Con un finanziamento di 140mila euro, compartecipato da Rfi e Roma Capitale (per 50mila euro), il tratto di strada verrà completamente ristrutturato per garantire benefici in termini di sicurezza antincendio della struttura viaria, dei sovrastanti binari, e di sicurezza generale per chi transita nella galleria. I lavori dureranno circa due mesi e sono eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana.

Sicurezza e decoro

“Finalmente riportiamo il tunnel Turbigo a condizioni di sicurezza e decoro – ha aggiunto Lorenza Bonaccorsi, la presidente del municipio I – il sottopasso si presentava in condizioni davvero degradate ed era pericoloso per chi si fosse trovato a passare, sia in automobile che a piedi, per la scarsa illuminazione ma anche per le fatiscenti condizioni delle opere portanti. L’intervento di pulizia messo in campo ieri mattina, e i successivi passi previsti nei prossimi mesi, faranno rinascere un’infrastruttura vitale per la circolazione in quella parte di Roma”.