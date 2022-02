A Termini la pensilina danneggiata da un pino caduto è transennata da un anno

In piazza dei Cinquecento c’è un’area che, da oltre un anno, è off limits. Si trova intorno alla banchina “G”, dove si attesta il capolinea del bus 40. E' facilmente individuabile perchè, l'ampio perimetro, è delimitato da tondini di ferro e dal classico “pollaio”.

L'albero crollato a gennaio 2021

L’interdizione dell’area è stata la conseguenza del crollo di un grosso pino. L’albero, nel tardo pomeriggio del 3 gennaio 2021, si era schiantato sul “copri-banchina” finendo per danneggiarlo. Complice l'orario, il cedimento del pino si risolse senza causare alcun ferimento tra i presenti. A distanza di oltre un anno, però, l’area non è tornata a disposizione del pubblico.

L'interrogazione in Campidoglio

Per provare a ripristinare il passaggio e per sistemare la struttura danneggiata dal crollo, è stata presentata un’interrogazione in Campidoglio. A farsi carico dell’iniziativa è stata la consigliera comunale Lavinia Mennuni (Fratelli d’Italia). “La stazione Termini è il primo punto di arrivo del turista e la piazza antistante la grande stazione centrale, dovrebbe avere il compito di far giungere al turista o al semplice passante, una serie di messaggi visivi che anticipano la grande bellezza che tutta la città offre” ha sottolineato la consigliera.

La richiesta d'intervento

I tondini di ferro ed il reticolato plastico, invece, sono rimasti al loro posto per più di tredici mesi ed anche la tettoia colpita dal pino non è stata riparata. Per, questo la consigliera Mennuni ha chiesto l’intervento del sindaco. Il primo cittadino è stato così invitato a “sollecitare urgentemente gli uffici competenti” affinchè sia garantito “un celere intervento teso alla rimozione delle transenne ancora presenti” e la “contestuale sistemazione della banchina danneggiata”.