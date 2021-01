San Giovanni, al via la gara per la riqualificazione del giardino Carlo Felice

Da un lato c’è viale Castrense, con i suoi progetti di riqualificazione che mirano alla realizzazione d’un parco lineare. Dall’altro c’è viale Carlo Felice, con il suo giardino che sta per ricevere nuove attenzioni dal Campidoglio.

I fondi per il giardino Carlo Felice

Per riqualificare l’area verde che fiancheggia le Mura aureliane, sul lato del Municipio I, il Campidoglio ha predisposto un bando. Trecentomila euro per realizzare dei lavori che, da progetto esecutivo, prevedono interventi per migliorarne la fruizione. Con il contributo dell’associazione Amici del Parco Carlo Felice, che da anni se ne prende cura, l’amministrazione ha fissato una serie di obiettivi che serviranno per completare un primo stralcio di lavori. Si sono già conclusi ed hanno riguardato principalmente le aiuole che affacciano su piazza San Giovanni in Laterano con il ripristino dell’impianto di irrigazione e del disegno originario, realizzato nel 1932 da Raffaele De Vico.

Il secondo stralcio di lavori

Il nuovo lotto di lavori, la cui gara è già in fase di aggiudicazione, prevede invece l’estensione dell’impianto di irrigazione a tutta l’area verde, il consolidamento della scarpata in alcuni punti per evitare il dilavamento, la sostituzione di un tratto di impianto di scarico delle acque. Sarà sistemata anche l’area del campo di calcio e verranno messe a dimora piante aromatiche come il timo, il rosmarino, la citronella, che finiranno per formare dei “giardini dimostrativi” a disposizione delle scolaresche. L’associazione che ha adottato l’area verde provvederà invece a donare tavoli da scacchi e ping pong che andranno ad impreziosire un’area gioco che, con i fondi del bando, verrà anche pavimentata.

La sinergia con il territorio

“Per la progettazione degli interventi a completamento dell’opera si è tenuto conto anche delle loro richieste” ha sottolineato l’assessora al Verde Laura Fiorini, riferendosi all'associazione Amici del Parco Carlo Felice. Ed è proprio “grazie alla proficua sinergia - ha sottolineato Fiorini - è stato possibile sviluppare specifiche soluzioni”.

Il futuro green di San Giovanni

I lavori di riqualificazione che andranno a migliorare la fruizione di viale Carlo Felice, sono seguiti con attenzione anche dall’altra parte delle mura aureliane. Insieme alla riqualificazione dell’ex Filanda ed alla pedonalizzazione di viale Castrense, finiranno per accelerare la svolta green d’uno dei quadranti più trafficati della Capitale.