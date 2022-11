Esquilino, completati i lavori di restauro nella parte nord di piazza Vittorio

La prima parte del lavoro riguardante la piazza Vittorio Emanuele II è stata completata. Infatti le colonne e la pavimentazione del lato nord della piazza simbolo dell'Esquilino sono state restaurate. Ad annunciare la conclusione di questa parte di restauro è stato il municipio I con una nota.

I lavori

I lavori si sono conclusi dopo nove mesi e una spesa di 500mila euro. I lavori svolti da un team di restauratori hanno compreso la pulitura e il restauro delle colonne dei due edifici compresi tra i civici 30 e 61A (palazzo Koch e palazzo Podesti) ma anche la pulitura, lucidatura, integrazione delle parti mancanti e consolidamento del pavimento delle aree pedonali sotto il porticato. I lavori hanno svelato anche delle sorprese come un color rosa delle colonne oppure un particolare colore del pavimento dove si distinguevano i colori scuri degli anni '40 e i chiari degli anni '70.

Saranno svolti anche lavori sugli altri lati della piazza riconvertendo alcuni vecchi fondi mai spesi vincolati all’Esquilino, anche se non esplicitamente al porticato di piazza Vittorio Emanuele II. Obiettivo del Municipio è quello di arrivare ad una vera riqualificazione urbana di tutta la piazza che tocchi più aspetti, architettonico, sociale e commerciale, per fare del porticato di piazza Vittorio un luogo sempre più adatto ad ospitare eventi di carattere culturale.

L'assessora municipale a Lavori Pubblici ed Edilizia Scolastica, Alessandro Sermoneta parla di un lavoro molto importante e allo stesso tempo di progetto pilota perché adesso si passerà agli altri lati di piazza Vittorio. "Questo intervento" - dichiara Sermoneta - "è nato sulla base del bilancio partecipato del 2019. In quell’occasione ai cittadini venne chiesto che tipo di intervento avrebbero voluto e il restyling di piazza Vittorio Emanuele II risultò il più votato tra quelli previsti nel centro storico. Il lavoro è stato poi analizzato e studiato nell’ambito di un tavolo tecnico a cui hanno partecipato il Dipartimento di architettura e progetto de La Sapienza di Roma, che aveva già una convenzione in essere, la Scuola di restauro di Roma, che aveva precedentemente effettuato le analisi sul luogo, il Simu, le soprintendenze, altri dipartimenti, e gli operatori commerciali privati visto che, tra le altre cose, si è intervenuti anche per rimuovere alcune vetrine non autorizzate e riqualificarne altre. Ama, infine, ha effettuato la pulizia dei luoghi mentre alcuni privati ci hanno fatto sapere di aver avviato il restauro della facciate attraverso il super bonus”.