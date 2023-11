Quattrocento alunni senza un cortile: è chiuso da giugno

Ci sono quasi 500 firme nella petizione che i genitori dell’istituto comprensivo Regina Elena hanno sottoscritto. I loro figli, circa 400 alunni tra quelli iscritti alla scuola dell’infanzia ed alla primaria, da mesi non possono scendere in cortile.

Perché il cortile è chiuso

Il problema è stato affrontato anche durante una recente commissione trasparenza del municipio I. La chiusura del cortile è arrivata dopo la lettera che un genitore ha inviato alla scuola, lamentando le condizioni di scarsa sicurezza in cui versava lo spazio. La dirigenza scolastica ha optato per una sua interdizione senza però che venissero avviati i contestuali lavori da parte del municipio.

Il risultato è stato che i bambini non hanno avuto più accesso al cortile “e sono quindi stati obbligati a rimanere nelle proprie aule – si legge nella petizione – con notevoli disagi sia per loro che per le stesse insegnanti”. Questa situazione, ha spiegato un genitore sentito da Romatoday “è andata avanti dallo scorso giugno senza che venissero effettuati gli interventi necessari a mettere in sicurezza la scuola”.

Il ritardo e le premesse del municipio

“È vero, ci siamo mossi in ritardo per la sistemazione di quel cortile, ma ce ne stiamo già interessando, come ho detto anche in commissione -ha spiegato a Romatoday l’assessora alla scuola Alessandra Sermoneta. Perché questo ritardo? “Stiamo lavorando su molti fronti. In questo mese abbiamo delle scadenze, per consegnare i lavori, su tre scuole che beneficeranno dei fondi PNRR. Oltre a questo abbiamo fatto fronte a manutenzione straordinarie in numerosi casi, spesso per le perdite idriche nei bagni scolastici”. Ed a questo si devono sommare i cantieri legati al Giubileo che interessano il territorio e che, il municipio, cerca di monitorare.

Gli interventi a breve ed il restyling da finanziare

Ma quali sono gli interventi da realizzare? “La pavimentazione del cortile è un po’ sconnessa, bisogna intervenire sulle aiuole e sulle staccionate di legno” ha elencato il municipio. Quegli interventi, ha promesso l’ente di prossimità, “verranno eseguiti per consentire una riapertura, in tempi brevi, del cortile”. Lo spazio, poi, sarà interessato da “un'operazione di totale rifacimento” ha spiegato Sermoneta, “il progetto già c’è, vanno solo richiesti i fondi nel piano investimenti del prossimo dicembre”. Ed è una buona notizia per una scuola che affaccia su via Puglie, una strada scolastica.

Il lavoro della commissione trasparenza

Per quanto riguarda gli interventi per mettere in sicurezza il cortile “sono contento di aver sollevato il problema” ha commentato Stefano Tozzi (FdI) il presidente della commissione trasparenza “ho infatti la netta sensazione che il municipio si sia attivato solo nel momento in cui ho convocato la commissione trasparenza. Speriamo ora che, dopo tanti mesi, il cortile torni ad essere agibile come ci è stato promesso”. E’ l’auspicio anche di quanti, oltre 500 persone, hanno firmato la petizione online.