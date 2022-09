Via Merulana, terminata l'analisi: altri dodici platani rischiano l'abbattimento

L’allarme è scattato dopo che, il 10 agosto, un albero è crollato lambendo un edificio comunale. Da allora i platani di via Merulana sono stati messi sotto osservazione perché, com’è risultato evidente analizzando l’albero caduto, sono sotto attacco di un fungo.

Il fungo che caria gli alberi

A mettere a repentaglio la salute degli alberi, alcuni dei quali ultracentenari, di via Merulana è un ganoderma: un fungo particolarmente infestante, tipico dell’est asiatico la cui presenza, ha reso noto il campidoglio, è da poco tempo stata rilevata in città. La diffusione di questo fungo è legata alle modalità con cui, in passato sono state eseguite le potature degli alberi: tecniche oggi superate, come la capitozzatura, sono infatti considerate la causa della presenza del fungo che scava l’albero dall’interno, minandone la stabilità.

I platani a rischio

Per verificare le condizioni in cui versano le alberate di via Merulana, l’assessorato capitolino ha disposto delle verifiche su tutti i 124 platani presenti. Sono state effettuata dall’ufficio alberate con un agronomo ed un’impresa specializzata. Il risultato èc he è stata accertata la necessità di abbattere altri 2 alberi ma ci sono anche ulteriori esemplari, dodici in tutto, che essendo cariati dal fungo, rischiano di subire l’intervento delle motoseghe. Su questa dozzina di platani il dipartimento ambiente ha deciso di effettuare ulteriori accertamenti, previsti per la prossima settimana.

Le verifiche necessarie

“Stiamo lavorando per salvare i platani monumentali di Via Merulana attaccati dal fungo parassita. Fortunatamente l’analisi effettuata ha evidenziato una situazione non così drammatica come invece immaginavamo dopo il crollo del 10 agosto, ma – ha sottolineato l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi – sono necessarie ulteriori verifiche per accertare se sarà possibile salvare questi 12 alberi che hanno mostrato segni di infestazione”.

Le analisi effettuate

Le prime indagini sono state condotte dai tecnici con il ricorso al resistograph ed al densimetro, che sono stati impiegati per quantificare il legno ancora presente nell'albero. Due platani, come anticipato, sono risultati quasi completamente scavati all’interno del tronco e per evitare il loro crollo sono già stati abbattuti. Le prossime analisi “in quota” serviranno a stabilire se lo stesso destino può essere scongiurato per gli altri 12 esemplari. “Grazie al lavoro dell’assessorato e del dipartimento speriamo di mettere in sicurezza la strada e i residenti e allo stesso tempo salvare i platani. Via Merulana – ha ricordato la presidente del municipio I Lorenza Bonaccorsi –è una bellissima strada a cui vogliamo dare la cura che merita” .