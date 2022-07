Piazza Vittorio, food truck e tavolini nel giardino appena riqualificato: “Situazione fuori controllo”

Troppi eventi estivi organizzati, contemporaneamente, a piazza Vittorio. Il cuore pulsante del rione Esquilino, per l’estate, è diventato protagonista di un fitto calendario di apputamenti di cui, i residenti, cominciano a lamentarsi.

La lettera scritta dai comitati

Sul tavolo della presidente municipale Lorenza Bonaccorsi, così come sulle scrivanie degli assessori capitolini Miguel Gotor e Sabrina Alfonsi, è arrivata una lettera firmata dal “Comitato piazza Vittorio partecipata”, una rete di associazioni e realtà attive nel territorio. Hanno scritto alle istituzioni locali e cittadini per protestare e per rendere manifeste “le responsabilità di chi ha autorizzato nel giardino storico di Piazza Vittorio Emanuele la presenza, a partire dal 5 luglio, di una ulteriore manifestazione pubblica”. Si somma ad iniziative già presenti, quali l’arena del cinema che “comprende già un suo punto ristoro” si legge nella lettera, è lo stand del CONI.

I motivi della protesta

Perché il comitato piazza Vittorio protesta? I motivi vengono rapidamente elencati: “per l’ingresso di numerosi camion nei viale e nei prati; per l’ostruzione dell’ accesso alle rampe per disabili; per l’installazione di palco per conferenze, stand di vendita libri e truck food nel viale centrale, a partire dall’ingresso sud del giardino, che è completamente occupato sui due lati da stand di vendita di cibarie non compatibili con un giardino storico”.

Una situazione fuori controllo

Si chiede pertanto all’amministrazione municipale e cittadina di chiarire chi abbia autorizzato l’ultima manifestazione, quella in corso dal 5 al 8 luglio si chiama Piazza Italia. “La percezione dei cittadini è che la situazione sia fuori controllo e che – hanno rimarcato le realtà firmatarie della missiva - non esista una presa in carico effettiva delle conseguenze e degli effetti che tali decisioni provocano sulla comunità locale e sul giardino stesso”. Anche per questo viene chiesto alle istituzioni di rendere pubbliche anche quali siano le ulteriori occupazioni di suolo pubblico autorizzate, nei prossimi mesi, nell'area verde di piazza Vittorio.

L'attacco del M5s

“La denuncia delle associazioni di residenti e di tutela del verde su quanto sta accadendo in Piazza Vittorio è di una gravità inaudita. A partire dal 5 luglio, infatti, il giardino Calipari è deturpato da una manifestazione palesemente in contrasto con il regolamento del verde pubblico – hanno rincarato la dose Linda Meleo e Federica Festa, capogruppo del Movimento 5 stelle rispettivamente in comune ed in municipio I – è una situazione intollerabile su cui l'amministrazione Gualtieri ha il dovere di fare piena luce”.

La presidenza del municipio I, contattata per le vie brevi, ha deciso di non replicare. Restano gli interrogativi e le segnalazioni poste dai comitati, interessati alla salvaguardia di un giardino appena riqualificato. La lettera del comitato è firmata da Esquilino Vivo, Il Cielo sopra Esquilino, Le Danze di Piazza Vittorio, Associazione Genitori Di Donato, Polo Civico Esquilino, Rete Esquilino Sociale – RES, Respiro Verde – Legalberi, Salviamo il paesaggio di Roma e Lazio e dal Coordinamento Regolamento del Verde.