Esquilino, via Bixio chiusa al traffico: "La sperimentazione è finita, ma resta off limits"

Via Nino Bixio, nel tratto di strada compreso tra via da via conte Verde a via Emanuele Filiberto, resta chiusa al traffico veicolare. Le transenne e la presenza di alcuni arredi, come delle poltrone in legno, continuano ad impedire l’accesso al transito automobilistico. Operazione che, segnala l’opposizione in municipio I, non dispone più delle necessarie autorizzazioni.

Sperimentazione terminata

“In commissione trasparenza abbiamo riscontrato, con un certo disappunto, che via Bixio non ha al momento nessuna determinazione di traffico che consente di proseguire con la chiusura – ha premesso il presidente della commissione Stefano Tozzi, consigliere municipale di Fratelli d’Italia – l’amministrazione municipale aveva promesso che la sperimentazione, avviata circa un anno e mezzo fa, si sarebbe conclusa il 30 giugno”.

L'assenza di autorizzazioni

Più di una settimana dopo il termine della prevista sperimentazione, le transenne e gli arredi posizionati sulla strada, all’altezza della scuola di Donato, restano al loro posto. “E’ vero che l’assessorato aveva confermato l’intenzione di prorogarla, ma non risultano atti degli uffici, né una direttiva di giunta, né determinazioni di traffico della polizia locale, non abbiamo niente – ha sottolineato il presidente della commissione”.

La protesta dei residenti

Già nel maggio del 2021 i residenti avevano presentato una petizione con novecento firme, per contestare un provvedimento che aveva spiegato Roberta De Pau, una residente, era “calato dall’alto” visto che aveva previsto “il coinvolgimento del municipio solo 169 genitori della scuola Di Donato”. L’iniziativa ha consentito, stante la chiusura della strada, di organizzare delle iniziative sulla strada, come partite di ping pong, esibizioni di zumba ed altre attività aggregative che però, chi vi abita, suggerisce di organizzare all’interno del cortile della Di Donato.

La richiesta di apertura

“I residenti sono indignati perché non sono mai stati coinvolti nel progetto, promosso dall’associazione dei genitori della scuola, progetto di cui si sono dichiarati subito contrari. A distanza di un anno e mezzo il tempo, direi che il tempo per effettuare la sperimentazione direi che è stato più che sufficiente. Ora - ha concluso il presidente della commissione trasparenza - visto che mancano anche le necessarie autorizzazioni, la strada va riaperta, come chiede chi vi abita”.