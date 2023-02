A Roma la spazzatrice che raccoglie, lava e asciuga: parte la sperimentazione

Una spazzatrice meccanizzata in grado di assolvere a tre funzioni: la raccolta, il lavaggio e l’asciugatura. Funzioni che si addicono non alla strada ma a luoghi di particolare pregio, come possono essere i portici sotto i quali il nuovo mezzo è stato inaugurato.

Il nuovo mezzo a disposizione

La spazzatrice, presa dall’Ama con la formula del comodato d’uso e quindi in prestito, è stata testata nella tarda mattinata del 9 febbraio a piazza Vittorio, davanti al sindaco Roberto Gualtieri, all’assessora ai rifiuti Sabrina Alfonsi ed alla presidente del municipio I Lorenza Bonaccorsi. Il mezzo andrà ad affiancarsi alla flotta operativa in azione nel Centro storico.

Le sperimentazioni in corso

Dopo i maxi cassonetti sistemati a Tor Bella Monaca, le nuove campane sistemate nel municipio II ed i cestoni gettacarte automatizzati, Ama prosegue nella strada dei prototipi da testare sul campo.Quello messo alla prova sotto i portici dell’Esquilino, è un mezzo compatto, agile e facilmente manovrabile dall’operatore attraverso un joystick che governa ogni spazzola in modo indipendente, mentre tutte le diverse funzioni sono controllate da un bracciolo galleggiante ergonomico. Il nuovo macchinario è alimentato con un motore diesel euro 6 a basso impatto ambientale e ha un vano posteriore, in cui vengono immagazzinati e compattati i rifiuti raccolti, con una capienza di 1,5 metri cubi, superiore del 50% rispetto a quella delle mini spazzatrici attualmente in uso.

Il rinnovo della flotta

“Con la sperimentazione di questo mezzo proseguiamo nella ricerca di soluzioni nuove e tecnologiche che possano semplificare e migliorare le prestazioni per la pulizia e il decoro”, ha dichiarato il presidente di Ama Daniele Pace, presente all'inaugurazione. Il numero uno della municipalizzata ha inoltre spiegato che “il rinnovamento della flotta” rappresenta una delle direttrici fondamentali che l'azienda, in collaborazione con il Campidoglio, sta seguendo per migliorare il decoro in città. “Mentre ricercavamo prototipi da testare -ha aggiunto Pace - negli ultimi sei mesi abbiamo già acquisito 70 veicoli nuovi per la pulizia e lo spazzamento di tipo tradizionale e prossimamente contiamo di introdurne nel parco mezzi altri 18”.