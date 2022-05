Nuovo Mercato Esquilino, in un mese raccolti 1300 chili di frutta e verdura con il progetto RecuperiAmo

Mille e trecento chili di frutta e verdure invendute, in meno di due mesi, sono state recuperate e distribuite a persone in condizioni di disagio. Basta questo numero per esprimere il valore del progetto RecuperiAmo che, dallo scorso aprile, è stato messo in campo nel Nuovo Mercato Esquilino.

Come funziona il progetto

L’iniziativa è frutto di una sinergia, promossa da Radices, che ha visto la partecipazione di realtà come ReFoodgees – Roma SalvaCibo e Portici Aperti. Insieme hanno collaborato all’attivazione di un progetto che ha consentito, in poche settimane, di coinvolgere gli operatori del mercato rionale. Così facendo ogni mercoledì, alle famiglie del quartiere segnalate dalla rete Portici Aperti che vivono una condizione di disagio socio economico, viene consegnata una spesa di frutta e verdura.

“Volevamo lottare contro lo spreco alimentare e sostenere quelle famiglie che vivono in particolari condizioni di disagio, in un periodo storico di profonde difficoltà per tutti, specie per gli ultimi. La nostra associazione - ha commentato a presidente di Radices, Carmela Tiso - si pone al sostegno di chi spesso viene dimenticato e accoglie i valori di sostenibilità e ambiente, che ad oggi sono diventati un dovere sociale più che una libera scelta”.

Lotta allo spreco alimentare ed inclusione

L’iniziativa ha ricevuto l’approvazione dell’assessorato alle politiche sociali di Roma Capitale con l’assessora Barbara Funari che si è dichiarata entusiasta del progetto. “RecuperiAmo è un bell’esempio di sinergia tra associazioni e territorio e sono felice di essere qui a offrire supporto ad un’iniziativa che non è volta soltanto a contrastare lo spreco di eccedenze alimentari, ma anche a promuovere inclusione sociale e lavorativa, con le persone impegnate nella distribuzione dei generi alimentari” ha sottolineato Funari. A beneficiarne sul piano occupazionale sono stati soprattutto migranti presenti sul territorio.

“Questo è il valore della rete, non fare tutti la stessa cosa ma distribuire competenze e conoscenze” ha commentato Gennaro Berger, portavoce della rete Portici Aperti che ha contribuito, con Salvatore Perrotta, il presidente del Nuovo Mercato Esquilino e Viola De Andrade Piroli, presidente di ReFoodgees, alla buona riuscita dell’iniziativa.