Lavori antisismici alla scuola Di Donato, trasferite alcune classi. La spiegazione del municipio

Sono inderogabili i lavori previsti alla scuola Di Donato. Il plesso di via Bixio che ospita il nido, la materna e la scuola elementare, saranno interessati da un intervento per l’adeguamento antisismico dei locali.

L'allarme lanciato dal M5s

L’avvio dei cantieri è destinato a creare delle conseguenze. “I genitori, i bambini e le bambine hanno bisogno di sapere cosa faranno dal primo marzo: è infatti previsto l’inizio di importanti lavori sull’edificio, ma nessuno sa se le classi resteranno nel plesso o saranno spostate” hanno dichiarato Antonio De Santis e Federica Festa, rispettivamente capogruppo della lista civica Raggi in comune e del M5s in municipio I. “Non possiamo lasciare la comunità scolastica nell’incertezza” hanno ribadito i due consiglieri perché “a sei giorni dall’apertura dei cantieri è inaccettabile non avere una sede alternativa”.

Smentito imminente avvio dei lavori

Sulla data di avvio dei lavori, è arrivata la smentita del municipio I. “La ditta incaricata non ha ancora firmato e quindi non è vero che gli interventi partiranno il primo marzo” ha precisato Alessandra Sermoneta l’assessora municipale alla scuola. “Il 22 febbraio abbiamo fatto una riunione, peraltro non la prima, in occasione della quale siamo tornati a confrontarci sulle modalità con cui gestire questo importante intervento, che riguarderà l’intero edificio”.

Alunni a scuola durante i lavori

La richiesta che arriva dalle famiglie, ha fatto sapere l’ente di prossimità, è quella di mantenere aperta la Di Donato che, ha ricordato l’assessora Sermoneta, “è una scuola multiculturale e rappresenta un presidio importante per il territorio”. L’obiettivo che l’ente di prossimità vuole raggiungere è di mantenere la didattica il più possibile nelle aule di via Bixio mentre vengono eseguiti i lavori.

Disagi inevitabili

“I disagi ci saranno perché è inevitabile, ma stiamo studiando delle soluzioni per limitare l’impatto di questi interventi, puntando ad esempio a lasciare delle classi cuscinetto tra il cantiere e le aule dove sono i bambini” ha spiegato l’assessora. Ed anche sul piano dei trasferimenti ci sono delle novità. “Saranno molto circoscritti, pensiamo di limitarli a poche classi del nido e della scuola dell’infanzia, con l’obiettivo di far rimanere i bambini nella zona” ha dichiarato l’assessora. Suona come una promessa.