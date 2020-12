Il "Grande Fratello" veglia sull'Esquilino: 14 telecamere per i giardini di Piazza Vittorio

Impianto di videosorveglianza attivo nei giardini di Piazza Vittorio, riqualificati proprio di recente. Le telecamere sono state posizionate per controllare il perimetro esterno e le zone interne, compresa la Casina Liberty appena restaurata dalla Sovrintendenza capitolina.

Telecamere sui giardini di piazza Vittorio

"I giardini di piazza Vittorio sono splendidi. Noi tutti siamo finalmente tornati a viverli. Hanno riaperto il mese scorso dopo i lavori di riqualificazione e ora dobbiamo prendercene cura. Per questo abbiamo installato un nuovo impianto di videosorveglianza che sarà collegato alla Sala Sistema Roma gestita dalla Polizia locale" - ha scritto su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. La manutenzione quotidiana dei giardini di Piazza Vittorio è affidata al Servizio Giardini e al Dipartimento Ambiente, “mentre la Polizia Locale effettua passaggi frequenti per garantire più sicurezza".

Esquilino, finiti i lavori in piazza Vittorio: dopo anni ecco i nuovi giardini nel cuore del rione

"Dopo anni di abbandono e incuria abbiamo riaperto, dopo una grande riqualificazione, i giardini di Piazza Vittorio. Ad un mese di distanza dalla riapertura tanti cittadini lo frequentano quotidianamente, dai più piccoli ai più grandi. Abbiamo voluto garantire più sicurezza per chi usa questo spazio. Per questo, accanto a misure che hanno visto il passaggio di pattuglie a piedi, abbiamo installato un sistema di telecamere di sorveglianza" - ha aggiunto l'assessora ai Lavori pubblici di Roma Capitale, Linda Meleo.

Piazza Vittorio: installate 14 telecamere ad alta definizione

A vegliare sui giardini dell’Esquilino un sistema di 14 telecamere ad alta definizione, con ampiezze che oscillano anche tra i 180 e 360 gradi. “Con questo ampio raggio riusciamo a controllare l'area. Questo intervento - ha concluso Meleo - si aggiunge a quelli in corso nella città per potenziare la sicurezza spazi pubblici come l'area della spiaggia Tiberis o nelle aree esterne degli istituti scolastici”.