I lavori nella scuola allarmano i genitori: "Rischio spostamenti". Ma il municipio nega

“Dove andranno i nostri figli a settembre, quando ricomincerà la scuola? Non lo sappiamo”. Da settimane il comitato dei genitori dell’Istituto comprensivo Viale delle Carine, nel municipio I, è in fermento a causa di lavori che sono in corso nell’edificio e che, è il timore, costringeranno alcuni dei 650 alunni dell’istituto a spostarsi altrove.

La lettera dei genitori

“C’è grande preoccupazione – scrive il comitato in una lettera - tra i genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Via delle Carine”, che accoglie alunni provenienti non solo dai rioni limitrofi ma da tutta Roma, a due passi dal Colosseo. Arrivati ormai alla fine di giugno, non abbiamo idea di cosa accadrà a scuola, in futuro e già a partire dal prossimo anno scolastico”. E il motivo sono i lavori di miglioramento sismico, messa in sicurezza e adeguamento alle norme antincendio dell'istituto, in via delle Carine 2, finanziati con i fondi Pnrr. Gli interventi “sono iniziati lo scorso autunno – continuano i genitori - ma nessuno, a tutt’oggi, ha comunicato quali cambiamenti logistici questi lavori provocheranno, né a partire da quando”. Da qui l’allarme delle famiglie, che temono che, a causa del prolungarsi dei lavori, a settembre alcune classi siano spostate in altri edifici.

La risposta del municipio

Alle preoccupazioni dei genitori ha risposto la vicepresidente del municipio I e assessora ai Lavori pubblici e all’edilizia scolastica, Alessandra Sermoneta, che a RomaToday spiega: “Nessuno verrà spostato e su questo punto abbiamo rassicurato più volte sia la scuola che le famiglie. I lavori che sono in corso all’IC di via delle Carine sono giganteschi, parliamo di interventi da oltre sei milioni di euro, e fondamentali per la messa in sicurezza della scuola. Vogliamo realizzare anche nuovi bagni e nuove aule, l’istituto avrà dei benefici importantissimi da questi interventi”. Non ci saranno dunque spostamenti, se non quelli interni all’edificio, per consentire lo svolgimento del cantiere “che sta proseguendo a fasi – sottolinea Sermoneta – prendendo di volta in volta una ‘fetta’ dell’istituto, ma senza contrazioni né della didattica, né degli spazi. Capisco la preoccupazione dei genitori, ma posso assicurare che non c’è la volontà di spostare nessuno. Resto comunque a disposizione per eventuali chiarimenti”. L’assessora sottolinea anche che “analoghi interventi sono in corso anche all’istituto Regina Margherita e alla scuola Di Donato e, anche in questi casi, gli studenti non saranno spostati altrove”. Una posizione, quella di Sermoneta, che sarà ribadita anche nel consiglio di istituto in programma oggi, 4 luglio, all’IC di via delle Carine. Per quanto riguarda la fine degli interventi, è prevista da cronoprogramma nel marzo 2026, con collaudo a novembre.