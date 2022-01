Il cinema Apollo resta senza fondi. Meleo (M5s): "Gualtieri li ha stralciati dal bilancio"

"L'amministrazione Gualtieri ha stralciato in bilancio i finanziamenti per i lavori al cinema Apollo". La denuncia arriva dalla capogruppo M5s Linda Meleo, ex assessore ai Lavori pubblici, e dalla capogruppo in I municipio Federica Festa. Nel maxi emendamento di giunta capitolina al bilancio di previsione dello scorso 11 gennaio, sarebbero rimasti nel rendiconto solo i costi di progettazione, circa 240mila euro.

Parliamo del noto cinema di via Cairoli, gioiellino liberty dei primi anni del XX secolo nel cuore dell'Esquilino, ex sala a luci rosse poi caduta nel più totale abbandono che ora i cittadini del rione, riuniti in comitati di quartiere, vorrebbero tornare a vivere. Una battaglia che procede da anni ma con gli interventi che vanno a rilento.

L'ex amministrazione M5s ha avviato le prime due fasi, la bonifica dall'amianto e la messa in sicurezza dell'edificio. Manca la terza, la più importante, con la progettazione (e decisione della destinazione d'uso da portare avanti con i cittadini) e il cantiere vero e proprio. Per questa lo scorso luglio sono stati stanziati 1 milione e 600mila euro, non più presenti nel maxi emendamento. "Senza la posta relativa ai lavori non sarà possibile appaltare il progetto, è una banale regola contabile" spiega a RomaToday l'ex assessora ai Lavori pubblici Meleo.

"Faremo quanto possibile per portare avanti i lavori per la salute dei residenti e la vita culturale dell'Esquilino, quartiere spesso dimenticato da chi governa la prima municipalità della Capitale e su cui abbiamo chiesto l'istituzione di una commissione speciale" dichiara ancora insieme alla consigliera Festa. "A tal proposito, da questo pomeriggio ci faremo portavoce in Assemblea capitolina per verificare se si è trattata di un svista o se c'è la volontà politica di non portare a termine i lavori dell'ex Cinema Apollo. Caro sindaco Gualtieri e cara maggioranza che lo appoggia, occorrono fatti e non chiacchiere!".