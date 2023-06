Divertimento e cultura nei centri estivi all'interno del Parco Archeologico del Colosseo

Fino al 28 luglio 2023 il Parco Archeologico del Colosseo ospiterà i centri ricreativi per i bambini del primo municipio che potranno divertirsi in mezzo alla storia e alla cultura.

Le giornate di gioco e divertimento saranno occasione per i ragazzi per imparare sulla storia della Capitale in uno dei parchi archeologici più importanti in tutto il mondo.

L'iniziativa rientra nei piani dell'Amministrazione municipale di rinforzare i legami tra i cittadini del territorio e il patrimonio culturale e artistico di Roma. Per chi volesse aderire all’iniziativa, inviare una mail a: municipio01.sport@comune.roma.it.