Viale Manzoni dice addio a 17 olmi: "Sono gravemente danneggiati"

Diciassette olmi salutano viale Manzoni. Gli alberi che fiancheggiano la strada dell’Esquilino sono stati giudicati irrimediabilmente danneggiati e, per questo, da tagliare.

Perché vengono abbattuti

La notizia, pubblicata il 16 maggio sul sito di Roma Capitale, è stata confermata dall’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi. “L'abbattimento delle piante si rende necessario poiché, dopo valutazione tecnica dell’agronomo incaricato, depositata agli atti del dipartimento ambiente – ha spiegato l’assessora, ripetendo quanto riportato sul sito del comune – gli olmi sono stati ritenuti gravemente danneggiati e non più conservabili, in quanto attaccati al colletto da xilofagi, con depressione al fusto, rigonfiamenti, lesioni aperte e alla chioma cavità branche”.

Le previste sostituzioni

All'indomani della protesta di Italia Nostra per l'abbattimento di troppi alberi storici arrivano nuovi tagli. Gli olmi in questione si trovano in filari situati ai lati di una strada, viale Manzoni, che è considerata ad altra frequentazione e quindi l’eventuale crollo delle piante, potrebbe determinare danni e veicoli o pedoni in transito.

“L'intervento in corso durerà circa cinque giorni e le piante verranno tutte rimesse a dimora a partire da ottobre – ha chiarito Alfonsi – nell’ambito dei molti interventi che saranno effettuati in vista del Giubileo, quando le temperature permetteranno di riprendere le piantagioni senza danneggiare le nuove essenze”.