Esquilino, potature d’urgenza sui platani di piazza Vittorio: a rischio un albero monumentale

Potature a giugno, quasi in estate, in un periodo dell’anno in cui sono normalmente sconsigliate. Succede all’Esquilino, in uno dei luoghi più frequentati del Rione: piazza Vittorio.

Il motivo delle potature fuori stagione

Perché le motoseghe sono entrate in azione? Semplicemente perché, ha reso noto l’assessorato all’ambiente, “si sono rese necessarie a seguito dei controlli effettuati”. L’intervento, “a carattere d’urgenza”, ha riguardato sette platani presenti sulla piazza. Questi alberi, si apprende dal dipartimento ambiente, hanno richiesto un intervento che ha portato alla “riduzione di branche gravemente danneggiate”. L’iniziativa è stata avviata, e conclusa, con l’idea di “contenere il rischio schianto su area altamente frequentata”.

Gli alberi abbattuti

Piazza Vittorio non è però stata interessata solo dalle potature. Le motoseghe hanno infatti abbattuto una palma di San Pietro (Chamaerops) perché non vegetava più ed anche un platano che presentava “ferite aperte e passanti sul fusto carie su tutto il fusto e al colletto”. Ferite tali da rendere l’albero, presente nel giardino della piazza, “non più conservabile”. C’è infine un’altra notizia che riguarda piazza Vittorio.

A rischio taglio un albero monumentale

“Sono in corso le verifiche su un albero monumentale, un Brachichiton p., che presenta diverse carie, al fine di scongiurare l'abbattimento. Si sta verificando la capacità di tenuta dell'alberatura con prove strumentali alla presenza di un dottore Agronomo, che redigerà una relazione alla fine delle indagini strumentali”. Si tratta di un Brachychiton populneus, comunemente noto come kurrajong. Un albero che normalmente si trova ad altre latitudini visto che è originario del continente oceanico.