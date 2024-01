“Esercizi solidali”, in municipio I parte il progetto con l'acquisto di un pulmino

Un registro in cui iscrivere le attività più virtuose ed un adesivo per renderle riconoscibili. La proposta di istituire gli “esercizi solidali”, approvata lo scorso maggio in consiglio municipale, è ora entrata nel vivo.

Gli esercizi solidali

Sono più di venti le realtà presenti nel territorio amministrato da Lorenza Bonaccorsi che hanno aderito al progetto. Si tratta di botteghe ed attività commerciali che si mettono a servizio del territorio. “Esistono già realtà virtuose che donano beni e servizi alle famiglie fragili. Vogliamo renderle riconoscibili tramite un adesivo” ha spiegato la presidente municipale Lorenza Bonaccorsi - Il nostro Municipio - ha aggiunto la minisindaca - ospita la maggior quantità di esercizi commerciali nella Capitale e seguendo una mozione del consiglio municipale si è voluto concretizzare questo progetto”.

Tra le realtà che hanno sposato l’iniziativa ci sono farmaci, pasticcerie, forni, cooperative, studi fisioterapici, società di consulenza e prodotti informatici. Questa iniziativa, ha spiegato l’assessora alle politiche sociali Claudia Santaloce, che da consigliera era stata la prima firmataria della mozione, “non è rivolta solo alle attività commerciali ma anche culturali, perché nel nostro territorio esiste già una rete solida di realtà che mette a disposizione delle persone che ne hanno maggiore bisogno anche dei servizi".

L'adesivo da mettere in vetrina

Alle attività solidali iscritte nel registro municipale, viene consegnato un adesivo che consente, ai loro clienti, di sapere che quell’esercizio dona una parte dei propri servizi o beni a chi, nel territorio, non ha la possibilità di pagarli. “Già oggi esistono panettieri che donano il pane a realtà che gestiscono utenza fragile ed i volontari delle associazioni interessate passano la sera a raccogliere i prodotti da forno, per distribuirli poi attraverso la propria rete - continua Santoloce -. Ci sono osterie che offrono cene per alcuni centri gestiti da associazioni. Lo scopo è anche quello rendere visibili anche le realtà che offrono servizi, ad esempio i parrucchieri o i teatri che donano biglietti ai bambini di famiglie segnalate dai servizi sociali”.

Il pulmino acquistato dagli esercizi solidali

Il progetto prende spunto dall’iniziativa “Io sono Pablo e qui sto bene”. In quel caso l’adesivo era rilasciato agli esercizi che offrivano i propri servizi alle persone con disabilità. Gli sticker all’epoca, come oggi, permettono di rendere riconoscibile quindi l’attività virtuosa presente nel territorio. Cos’hanno fatto di concreto queste realtà? Le prime 25 a figurare nel registro municipale, sono quelle che hanno offerto un proprio contribuito per l’acquisto di un pulmino. È quello dell’organizzazione di volontariato “Fra Albenzio” che garantisce accompagnamenti gratuiti per le persone anziane residenti nel municipio I.