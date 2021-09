Torna via Libera: a Roma domenica per pedoni e ciclisti, 15 i chilometri di strada tutti per loro

Domenica a spasso da Piazza dei Ciquecento fino ai Fori Imperiali, sue due ruote o a piedi. Il 12 settembre torna #ViaLibera, iniziativa dedicata a pedoni e ciclisti, con un unico anello stradale chiuso al traffico che, passando per il Centro storico, ospiterà iniziative, eventi, attività e feste di quartiere. L'area sarà interamente pedonalizzata già da sabato 11 settembre.

Dalle ore 10 alle 19 una rete di strade di circa 15 km diventerà un unico percorso ciclopedonale per vivere la città all'insegna della mobilità attiva e sostenibile. Lungo l’anello stradale, gli appuntamenti andranno ad arricchire gli itinerari, per rafforzare un nuovo approccio culturale alla mobilità e un nuovo uso della strada, a misura d’uomo e a salvaguardia delle utenze più deboli. Le varie entità (negozi, bar, ristoranti) e i punti di interesse (musei, biblioteche, scuole, palazzi storici, spazi espositivi, istituti di cultura) che si localizzano lungo o nei pressi del percorso entrano a pieno titolo nell’iniziativa, con attività mirate o già programmate.

"Sarà un'edizione speciale perché coinciderà anche con la sperimentazione del nuovo itinerario pedonale e turistico dalla stazione Termini ai Fori. Una bella passeggiata, attraverso il Rione Monti, un viaggio nel tempo tra le bellezze della nostra città, che apriremo già da sabato e che in futuro diventerà un appuntamento fisso per un weekend al mese", così ha annunciato la Sindaca Virginia Raggi.

Rispetto alla precedente edizione, il percorso 2021 integra il tratto Termini-Fori. Tra le strade interessate dall'iniziativa: via Cola di Rienzo, Piazza del Popolo, via Veneto, via XX Settembre, Piazza Venezia, via dei Fori Imperiali e Largo Corrado Ricci, viale Manzoni, via Labicana via Tiburtina (San Lorenzo), via Appia Antica, via delle Terme di Caracalla.

A piedi con #ViaLibera, in sella per "Bici in rosa"

Nella stessa giornata, in occasione di #ViaLibera, dalle ore 10 presso Largo Corrado Ricci, si terrà anche l'evento “BICI IN ROSA”, l’iniziativa del Campus Bio-Medico, in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Università Campus Bio-Medico di Roma Onlus e con il supporto tecnico-organizzativo di Europe Direct Roma Innovazione di ASD CICLISMO LAZIO, per la lotta contro il cancro al seno, per ricordare quanto sia importante la prevenzione e mantenere stili di vita corretti.

Tutte le informazioni su #ViaLibera sono disponibili sulla pagina dedicata del portale di Roma Capitale.