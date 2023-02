Il municipio del centro dichiara guerra ai furbetti dei dehors

In un mese e mezzo il municipio del centro storico ha chiuso in via temporanea 16 esercizi commerciali per aver occupato abusivamente il suolo pubblico e sequestrato due dehors completamente abusivi.

Il I municipio ha chiuso 16 locali in un mese e mezzo

La task force del I municipio, costituita dall'ente locale insieme ai vigili su iniziativa dell'assessorato al commercio capitolino, è entrata nella sua seconda fase. Da gennaio al 17 febbraio, quindi, i controlli hanno portato alla chiusura per almeno 5 giorni di 16 esercizi commerciali dedicati all'attività di vicinato alimentare e/o alla somministrazione.

Due sequestri a Prati e Trionfale

"Gli interventi messi in campo - ha spiegato l’assessore municipale al commercio, Jacopo Scatà - fanno parte della seconda fase del lavoro della task force dedicata alle sanzioni. Derivano dai verbali erogati tra giugno e ottobre. In questi giorni abbiamo sanzionato, con la chiusura da 5 giorni in su, alcuni esercenti in zona Trastevere e Pantheon, nell'area della Rotonda, che hanno ripetutamente violato le norme di occupazione di suolo pubblico. Intanto, è andato avanti anche il controllo dei dehors irregolari". Nei quartieri di Trionfale e Prati, rispettivamente in via Tolemaide e in via Paolo Emilio, due dehors sono stati sequestrati dai caschi bianchi.

Bonaccorsi: "Vigileremo sempre contro nuovi abusi"

Nel secondo semestre del 2022 la task force municipale aveva già portato a termine 80 rimozioni, tra quelle in danno e quelle autonome da parte degli esercenti a seguito di provvedimenti che negavano l'autorizzazione a occupare suolo pubblico con strutture di alcun genere. "Il nostro lavoro contro l'abusivismo e l'indiscriminata moltiplicazione dei dehors continuerà - commenta la minisindaca del I, Lorenza Bonaccorsi - . Valuteremo con attenzione ogni nuova richiesta di autorizzazione permanente, ma vigileremo anche affinché la proroga del Governo delle cosiddette autorizzazioni Covid fino alla fine del 2023 non favorisca eventuali nuovi abusi".