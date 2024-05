Dehors e tavolini, ogni 4 controlli 3 abusi. Insorge Codacons: “Diffidiamo il ministro Urso”

Tre abusi riscontrati ogni quattro controlli effettuati. È questa la media che si può ricavare dall’attività di accertamento che la polizia locale ha effettuato sui dehors presenti nella capitale. Numeri che hanno scatenato un ulteriore iniziativa da parte del Codacons.

I controlli e gli abusi riscontrati

Nel 2022, a fronte di 2400 controlli dei vigili, sono state rilevate 2200 infrazioni. Un trend leggermente migliorato l’anno successivo: nel corso del 2023 infatti, a fronte di 2700 controlli, sono state riscontrate “solo” 2000 irregolarità. La battaglia contro il “tavolino selvaggio” continua perché il numero delle pedane, soprattutto per effetto della deregulation sperimentata durante l’emergenza Covid, è cresciuto in maniera esponenziale.

A fronte delle irregolarità riscontrate, non sempre l’amministrazione riesce ad ottenere il pagamento delle relative sanzioni, com’è emerso nel corso di una commissione bilancio che il municipio I ha dedicato al tema. Sul piano delle rimozioni invece, nel 2022 ne sono state effettuate 67 mentre, l’anno successivo, sono salite a 190.

Le intenzioni del governo

A complicare il quadro, hanno contribuito le continue proroghe calate dal governo nazionale, anche a fronte di un regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico che il Campidoglio tarda a scrivere. Il tutto tra le proteste dei residenti che, in diverse occasioni, hanno ribadito la propria contrarietà al dilagare dei dehors.

Più di recente, l’auspicio dei cittadini che vorrebbero eliminare un po’ di pedane e tavolini dalle strade, si è scontrato con la dichiarazione di un ministro del governo Meloni. Alfonso Urso, ministro del Made in Italy e delle imprese, ha infatti annunciato “un provvedimento per rendere strutturali i tavolini all’aperto”. Ed è proprio nei confronti di questo provvedimento che si registra una nuova iniziativa del Codacons.

L'esposto di Codacons

“Dehors e tavolini avevano nel 2020 unicamente due sole funzioni: garantire le distanze minime e agevolare la ripresa delle attività economiche assai penalizzate dalla pandemia. I dehors ad oggi sono rimasti nelle città e si sono moltiplicati in maniera esponenziale” ha ricordato l’associazione dei consumatori in un esposto in cui ha ricordato che “Scempi e abusi posti in essere tramite i dehors dovrebbero essere sanzionati penalmente”.Chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici, ha ricordato il Codacons, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000”. E la massiva presenza di tavolini potrebbe, nel caso di un centro storico tutelato dall’Unesco, configurarsi come un deturpamento paesaggistico.

“Roma e le altre meravigliose città italiane per la loro bellezza sono esse stesse beni storici/culturali e non possono trasformarsi in un agglomerato di dehors completamente antiestetico. Per tale motivo – ha fatto sapere Codacons - abbiamo anche presentato una formale diffida al Ministro delle Imprese, Adolfo Urso, affinché si astenga dall’adottare qualsiasi provvedimento o decreto teso a liberalizzare i dehors nelle città italiane”.