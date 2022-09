Piazza Vittorio, partita sostituzione di tutti i cassonetti: "Primo passo per migliorare il decoro all'Esquilino"

E’ partita nella serata di venerdì 2 settembre la sostituzione dei cassonetti per la raccolta differenziata in piazza Vittorio.

Un segnale per migliorare il decoro

“Piazza Vittorio ed il rione Esquilino finiscono spesso per essere additati come luoghi in cui si fatica a contrastare il degrado. Per questo – ha premesso l’assessore all’ambiente del municipio I Stefano Marin – abbiamo deciso d’intervenire, compiendo quello che consideriamo solo un primo passo. In accordo con la presidente Bonaccorsi e con i presidenti delle commissioni ambiente e rifiuti, abbiamo chiesto all’Ama d’intervenire sul sistema di raccolta stradale”.

Sono in tutto quarantotto i vecchi cassonetti che, nel corso delle prossime giornate, sono destinati a lasciare il posto ai nuovi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. “La nostra intenzione è di proseguire anche con il resto del quadrante – ha sottolineato Marin – in tal modo daremo un segnale chiaro per un cambio di passo che, con l’amministrazione Gualtieri, vogliamo garantire in questo territorio”. Un cambio di passo che è stato “concordato con la cabina di regia”, ha aggiunto Marin, che è stata recentemente istituita dal Campidoglio.

La cabina di regia sull'Esquilino

Dall’inizio di agosto l’assemblea capitolina ha approvato l'attivazione di una “cabina di regia” destinata al quadrante compreso tra l’Esquilino, Termini e Castro Pretorio. “Uno strumento di coordinamento e monitoraggio delle azioni e degli interventi che verranno adottati” nel quadrante, si legge nella delibera approvata dall’Aula Giulio Cesare, con il fine di migliorare l’appeal di questi luoghi, anche attraverso la definizione di un cronoprogramma delle attività che dovranno essere eseguite.

La cabina di regia prevede la presenza fissa di alcuni soggetti, come il sindaco, i presidenti dei municipi interessati, prefetto e questore (o loro delegati). Ma anche di comitati cittadini, rappresentanti della giunta comunale e municipale e dei presidenti delle commissioni che fanno riferimento agli enti di prossimità. Tutti insieme per migliorare uno dei quadranti che, non a torto, viene considerato “una porta della città”.