Crolla palina in via del Corso, i residenti: "Tragedia sfiorata"

Una palina in ferro è crollata in strada, sul marciapiede in via del Corso. La denuncia arriva da una lettotrice di RomaToday, residente in zona: "Sabato pomeriggio sul marciapiede di via del corso, ristretto dagli ennesimi lavori di riparazione della pavimentazione, è caduta improvvisamente tra i passanti una palina pubblicitaria con orologio".

"Per miracolo nessun ferito. Intervengono i vigili urbani. Chi è responsabile di queste strutture? E perché invadono i marciapiedi del "centro storico" con i loro orologi inutili?", chiede la cittadina.