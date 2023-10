A Roma dovranno essere chiuse o rimosse altre 25 edicole

Quelle che nel corso del 2023 l’amministrazione municipale ha rimosso non sono le uniche edicole a cui il centro dovrà rinunciare. Sono infatti almeno 25 le attività nate per vendere quotidiani e periodici che rischiano di dover lasciare il territorio del primo municipio.

Le edicole non compatibili col codice della strada

Il dato emerge da una ricognizione che è stata eseguita sulle 137 edicole presenti nel territorio amministrato da Lorenza Bonaccorsi. In base ad un documento che Romatoday ha potuto visionare, ci sono 25 chioschi segnati di “rosso”. Sono quelli giudicati “non compatibili” con il nuovo codice della strada e che, pertanto, vanno rimossi. Per queste attività, però, non è stato possibile autorizzare un trasferimento perché, come scrivono gli uffici, “non troviamo un posto alternativo”. Le ragioni per cui non vi si riesce sono dettate dalla presenza di vincoli e dettami contenuti del nuovo codice della strada.

Le edicole che rischiano la rimozione

A titolo esemplificativo rientrano in questo elenco l’edicola di via Merulana, all’angolo con piazza San Giovanni in Laterano; il chiosco di via Giolitti, all’angolo con via Mamiani e quello di via del Tritone che è posizionato sul marciapiede che fa angolo con via dei Serviti. Ed ancora l’edicola del civico 12 di via Carlo Alberto o quella in via della Pace, all’altezza di via degli Osti. Si tratta di attività con strutture anche molto diverse tra loro ma sembrano tutte accomunate dall’essere considerate dagli uffici capitolini “non compatibili”. “In realtà non sono moltissime, perché 25 su 137 sono meno del 20%. Se poi andiamo a vedere quanti di queste sono effettivamente in funzione, scopriamo che sono ancora di meno” ha commentato Andrea Alemanni, il presidente della commissione commercio di Roma Capitale.

Alla ricerca di soluzioni per salvare le edicole

Tante o poche, l’adeguamento al nuovo codice della strada da parte delle edicole, rischia di far cessare ulteriori attività. “Una soluzione potrebbe essere trovata sondando la disponibilità di spazi in altre zone, magari non più in centro” ha ragionato Alemanni “però sia chiaro: io sono assolutamente favorevole alla ricerca d’una soluzione che consente a queste realtà di continuare a lavorare. E secondo me – ha sottolineato il presidente della commissione commercio – questo significa anche andare in deroga al PGTU, cosa che mi vedrebbe d’accordo”.

Della necessità di cercare soluzioni per salvaguardare l’attività degli edicolanti si è dichiarato interessato anche Antonio De Santis, ex assessore al personale ed oggi capogruppo della civica Raggi in comune. “Nella precedente consiliatura avevo lavorato personalmente al rafforzamento delle edicole, dando loro la possibilità di attivare servizi anagrafici – ha ricordato De Santis – oggi ci troviamo difronte al problema di doverne discutere le eventuali chiusure. L’assessora Lucarelli e l’attuale maggioranza, oltre a dover scongiurare questa ipotesi, dovrebbero portare in aula un documento volto ad incrementare la loro offerta”. Come? “Penso ad esempio alla possibilità di fargli installare pannelli digitali per la pubblicità”.

A proposito di aula, quella dedicata a Giulio Cesare dovrà prossimamente discutere il nuovo regolamento per queste attività, già licenziato dalla giunta. Servirà ad evitare che altri chioschi, oltre a quelli considerati “non compatibili” col nuovo codice della strada, finiscano col chiudere per la crisi che da tempo caratterizza il settore.