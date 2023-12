La rinascita di villa Aldobrandini: ecco il progetto di recupero

Il recupero e la valorizzazione degli spazi verdi e dei vialetti interni. Un nuovo accesso su largo Magnanapoli e l'apertura di un caffè, con ampie sale lettura, da assegnare ai privati con un bando. Sono questi i primi passi per far rinascere entro il 2025 villa Aldobrandini, gioiello nascosto e poco noto della città, aperto al pubblico da sempre ma frequentato molto poco da romani e turisti per il suo attuale stato di semi abbandono. Il progetto di recupero della piccola villa, con il suo giardino seicentesco, è stato presentato nel pomeriggio di oggi nella limitrofa sede dell'Upter dal progettista Enrico Da Gai e dagli assessori capitolini alla Cultura e all'Ambiente, rispettivamente Miguel Gotor e Sabrina Alfonsi.

"I lavori saranno svolti in due fasi, una prima del Giubileo e una dopo - ha detto quest'ultima - si parte dal restauro della parte vegetazionale, già ridisegnato 9 anni fa. Recuperemo poi una delle torri che ospiterà una coffe house con uno spazio culturale e con una gestione pubblico-privata che ci consentirà di mantenere e di far fruire la villa. Spesso, infatti, in passato abbiamo assistito al recupero di aree verdi di ville e parchi che però poi non sono state fruite dalla cittadinanza. Noi invece ora le vogliamo mantenere al livello in cui le riporteremo con gli interventi di recupero".

"La villa si trova nel cuore del cuore di Roma - ha aggiunto Gotor - davanti a vestigia millenarie, a 150 metri dal Quirinale e a pochi metri da Monti, uno dei rioni più affascinanti della città. Una zona viva. Eppure non si può non rimanere sorpresi dal fatto che esiste un luogo così isolato e degradato, dove non va nessuno. Tra l'altro non lontano da un cinema delizioso, ma chiuso, come il Rialto. Ci sono potenzialità straordinarie e villa Aldobrandini potrebbe essere il faro verde da cui si gestiscono i diversi crocevia che passano da qui". La gara per i lavori sarà bandita entro dicembre e i lavori partiranno entro la primavera mentre saranno conclusi entro il Giubileo. Contemporaneamente sarà bandito l'avviso pubblico per la gestione privata della villa. L'intervento è stato finanziato con 2,7 milioni di risorse di Roma Capitale.

