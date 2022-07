Via Volturno, il municipio punta alla pedonalizzazione: un beneficio per romani e turisti

L’intenzione di pedonalizzare via Cernaia è un’ipotesi su cui, già il ministero della cultura ed il municipio I, hanno espresso apprezzamenti positivi. Ma non è l’unica strada, nel quadrante, che l’amministrazione locale è interessata a liberare del traffico veicolare.

Nel parlamentino del municipio I è stata appena votata una proposta finalizzata a trasformare anche via Volturno in una strada a disposizione dell’utenza debole. L’amministrazione municipale ha infatti approvato, anche con il supporto dell’opposizione, la richiesta di verificare quanto sia fattibile realizzare anche quest’obiettivo. Operazione di cui è stata incaricata la giunta municipale che, presto, dovrebbe trovare anche la sponda del Campidoglio.

Dal municipio al Campidoglio

Come ha reso noto il consigliere democratico Niccolò Camponi, primo firmatario dell’atto approvato in municipio, “La consigliera del M5s Federica Festa ha fatto depositare a livello comunale una mozione simile”. Pertanto ora la richiesta “all’amministrazione capitolina” ha spiegato Camponi,è di “valutare seriamente questa ipotesi di pedonalizzazione”. Ma perché il municipio vuole togliere le auto proprio da quella strada?

Un progetto nato dal basso

Intanto, come ha spiegato il consigliere Renato Sartini, che per la lista civica Gualtieri ha sottoscritto il documento municipale, quello “è un progetto che nasce dal basso, grazie all’impegno dei cittadini del rione Castro Pretorio che hanno voluto, con determinazione, che le istituzioni ponessero la loro attenzione su un’area da troppo tempo trascurata. Questo – ha aggiunto il consigliere – ci ha consentito di pensare a un progetto più ampio, di certo visionario, condiviso da maggioranza e opposizione, di parco urbano che possa comprendere anche Piazza Indipendenza e Via Cernaia”.

Le caratteristiche di via Volturno

Via Volturno è una una delle arterie principali del Rione Castro Pretorio e svolge il ruolo di collegamento tra la stazione Termini ed il ministero dell’economia e delle finanza, nonché altri uffici e ambasciate. Dal punto di vista commerciale è caratterizzata da attività ricettive e da molti minimarket e negozi di souvenir ed inoltre sulla strada insiste l’omonimo cinema che, ormai sgomberato, versa in stato di abbandono. Su via Cernaia, è stato rilevato nell’atto approvato in municipio, c’è una sola corsia adibita alle auto, perché l’altra è già una corsia preferenziale. Inoltre sono pochi i parcheggi e, quindi, da questo punto di vista una pedonalizzazione non andrebbe ad incidere particolarmente. A favore del progetto c’è anche “un’ampia area verde da poco riaperta e resa fruibile alla cittadinanza”, il cosiddetto parco delle Finanze. Non meno importante, ai fini della pedonalizzazione, è il fatto che sia stato “bandito un progetto di riqualificazione generale che interessa la limitrofa area di piazza dei Cinquecento e si presuppone dovrà essere portato a compimento entro il Giubileo”.

Una pedonalizzazione a vantaggio di romani e turisti

L’eliminazione del traffico veicolare da via Cernaia, inoltre, “pone lo spazio pubblico al centro della rigenerazione, avviandone una possibile trasformazione da mera via di collegamento aggredita da minimarket ad uso e consumo di un turismo che depaupera la città, ad area al servizio dei residenti, dei cittadini romani e del turismo di qualità” si legge nel documento approvato in consiglio municipale. L’operazione, se andasse in porto, permetterebbe così di avviare “un processo di rilancio non solo dal punto di vista ambientale, ma anche da quello commerciale, culturale, sociale ed abitativo”. Tanti motivi, in definitiva, che hanno spinto esponenti della maggioranza e dell’opposizione a votare convintamente la proposta di pedonalizzare via Volturno. Una richiesta di cui, in prima battuta, dovrà farsi carico la giunta di Lorenza Bonaccorsi.