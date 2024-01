Via Giulia, il giardino barocco può prendere forma: “Bando aggiudicato entro 15 giorni”

Un “giardino barocco”, entro il 2024, sopra il parcheggio interrato di via Giulia. È questo lo scopo che l’amministrazione vuole perseguire per riqualificare l’area di cantiere che si trova tra il liceo Virgilio e Ponte Mazzini.

Lì, dietro un muro che tante proteste ha suscitato tra residenti e commercianti della zona, il comune ha promesso “un’oasi verde”. Sarà “nel cuore di Roma” e gli alberi, stando alle informazioni fornite alla fine del 2023 dal Campidoglio, “saranno piantati, secondo cronoprogramma, il prossimo autunno”. Entra così nel vivo la sistemazione di un’area che, negli anni, è stata ampiamente dibattuta.

Il giardino barocco

“Entro una quindicina di giorni sarà aggiudicato l’intervento – ha dichiarato la vicepresidente del municipio I, ed assessora ai lavori pubblici Alessandra Sermoneta – mi aspetto che, al netto di eventuali ricorsi, si possa arrivare a concludere la riqualificazione entro la fine del 2024”. Per la realizzazione del giardino che, per restare alla definizione che ne diede l’allora sindaca Virginia Raggi, sarà “in stile barocco, con una vista panoramica oltre il Tevere e con lo sfondo dell'Orto Botanico”, è stata messa a disposizione una somma di poco inferiore al milione di euro. Servirà alla realizzazione dei sentieri, alla messa a dimora degli alberi e degli arbusti, alla sistemazione degli arredi che tra fontanelle e panchine andranno ad impreziosire la superficie.

Il progetto modificato

Rispetto al progetto originario, sono state apportate delle modifiche, approvate con l’ultima conferenza dei servizi, terminata lo scorso marzo. “Abbiamo recepito le indicazioni delle soprintendenze, con cui ci siamo più volte confrontati, sia per quanto riguarda la realizzazione del muro che per quanto concerne il giardino” ha spiegato l’assessora municipale ai lavori. Rispetto al passato “è stata snellita la quota di verde, pur prevedendo comunque la messa a dimora di alberi. Lo faremo andando ad accompagnare anche il dislivello che c’è tra il lungotevere, più alto, e via Giulia, all’altezza della quale andremo a mettere a dimora alberi più bassi”. Nella parte centrale del giardino verranno invece piantati alberi da frutto, andando a creare un piccolo agrumeto.

La roadmap del municipio

Il 2024 sarà quindi l’anno che metterà fine all’annosa sistemazione del parcheggio di via Giulia. “L’iter è stato laborioso, basti pensare che è passato attraverso due votazioni in assemblea capitolina. A noi però, come municipio I, l’area è stata consegnata solo la scorsa primavera e da allora ci siamo messi al lavoro per la sistemazione del muro di cinta – attualmente in corso – e per progettare ed indire la gara sul giardino” ha aggiunto l’assessora Alessandra Sermoneta.

Ma non sarà l’unico intervento nella zona. “In previsione del Giubileo, avendo a disposizione un milione di euro – ha dichiarato Sermoneta –ci è stato chiesto d’indicare dove fare un intervento. Abbiamo scelto il vicolo della Moretta”. Si trova nella prestigiosa area barocca della Capitale, alle spalle di via Giulia, la via più bella di Roma.