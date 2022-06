Pullman via Giolitti, finestre chiuse anche d'estate: "Non possiamo andare avanti così"

Dormono con le finestre chiuse per evitare di respirare i fumi e di ascoltare i rumori che provengono dalla strada. E’ questa la condizione in cui si trovano i residenti di via Giolitti, da tempo impegnati nel segnalare la difficile convivenza con i pullman turistici che stazionano a fianco della stazione Termini.

Le navette in funzione h24

Dal 2016 le navette in arrivo dagli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, sostano tra il civico 42 e il 34 di via Giolitti. Ogni giorno sono almeno in centinaio le corse che provengono dagli scali aeroportuali, con i quali garantiscono un servizio di collegamento attivo 24 ore al giorno. Ci sono però delle abitazioni che affacciano proprio sull’area destinata a questi pullman.

La solidarietà del municipio

La questione è stata affrontata anche dal municipio I, prima in un’apposita commissione, poi in aula consiliare. Dall’ente di prossimità è stato infatti votato un atto con cui si chiede l’intervento del Campidoglio affinché si arrivi a “spostare nel più breve tempo possibile l’area di stallo delle navette shuttle in un altro punto della zona intorno alla Stazione Termini che non presenti le criticità rilevate”. Al tempo stesso il municipio I ha chiesto alla giunta Gualtieri di intervenire “per quanto nelle sue possibilità” per “incentivare l’utilizzo del trasporto su rotaia per il collegamento tra la stazione Termini e l’aeroporto di Fiumicino” da dove arrivano i pullman turistici.

La testimonianza

“Adesso ci sono le temperature che superano i 35 gradi ma continuiamo a non poter aprire le finestre, neppure la notte visto che le corse durano fino alle cinque del mattino, per poi riprendere alle 6 e mezza – ha spiegato Antonia Tomassini, una residente – non possiamo andare avanti così. Il municipio I già si è già mostrato solidale con le nostre richieste, ci chiediamo ora cosa intenda fare il Campidoglio”.

L'incontro previsto in Campidoglio

Dall’assessorato alla mobilità di Roma Capitale fanno intanto sapere di aver chiesto al dipartimento mobilità di convocare una riunione con primo municipio, polizia locale e rappresentanti della città metropolitana per valutare proposte e soluzioni ad un problema che sta creando disagi ai residenti del quartiere. La richiesta, fa sapere sempre l’assessorato di Eugenio Patanè, è stata rivolta al dipartimento lo scorso 15 giugno. I residenti restano quindi in attesa degli esiti di questa riunione.