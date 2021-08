Via del Corso come nell'Ottocento: "Tornerà ad essere in sanpietrini"

Il cantiere per il rifacimento di via del Corso è già partito. Ed alla fine dei lavori nell’area pedonale arriveranno anche i classici sanpietrini.

I lavori in via del Corso

Ad annunciare l’intervento hanno provveduto la Sindaca e l’assessora ai lavori pubblici Linda Meleo. Sono due le operazioni che interesseranno la centralissima strada cittadina. Prima si provvederà nel tratto tra piazza Venezia e Largo Chigi. Lì, ha spiegato Meleo, “la parte carrabile viene rimessa a nuovo” e le operazioni sono già partite. Ma non è, l’avvio del cantiere, la notizia più interessante.

Il tratto interessato

“Via del Corso tornerà ad essere in sanpietrini. Una delle strade più iconiche del Centro storico cambierà volto nei prossimi mesi nel tratto pedonale da Piazza del Popolo a via delle Convertite, ma nel frattempo riqualifichiamo il manto stradale dove transitano bus e taxi” ha spiegato Virginia Raggi “Ce lo avevano chiesto tanti cittadini e le attività commerciali della zona per potenziare la sicurezza e ripristinare il decoro”.

Da viale Aventino a via del Corso

Per quanto riguarda l’arrivo dei classici blocchetti in selce, l’assessora Meleo ha spiegato che il cantiere partirà “a breve” e prevederà “l'eliminazione dei sanpietrini da viale Aventino per la successiva ricollocazione sulla parte pedonale di via del Corso. Un intervento previsto nel nostro Piano Sanpietrini che riporta via del Corso alla conformazione originaria dell'800 e che renderà ancor più caratteristica questa via del centro storico”.

Il piano sanpietrini

Il ritorno dei blocchetti di selce in via del Corso rappresenta un ulteriore step del cosiddetto “piano sanpietrini”. Annunciato dalla Sindaca Virginia Raggi nell'estate del 2019, ha già previsto interventi su piazza Venezia, via IV Novembre e via Nazionale, dove sono stati posizionati ai lati della strada.