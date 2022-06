Via dei Cerchi pedonali: la proposta del municipio I

Togliere le auto da via dei Cerchi, per rilanciare la connessione tra il Palatino e Circo Massimo. E’ questa la richiesta che la giunta del municipio I ha deciso di rivolgere al Campidoglio.

La sfida posta dal municipio

“La scelta del Municipio I vuole essere uno stimolo per l’amministrazione capitolina affinché venga rilanciato il progetto di un’unione di tutta l’area archeologica, grazie anche alla disponibilità dei fondi del PNRR e del Giubileo” ha spiegato la minisindaca Lorenza Bonaccorsi. Dall’ente di prossimità la proposta è stata messa nera su bianco. Se ne trova traccia in una memoria di giunta in cui si chiede di pedonalizzare via dei Cerchi e di riqualificare piazza della Bocca della Verità. “Siamo convinti che sia necessario procedere con coraggio e tempestività alla tutela e fruizione di tutta l’area archeologica monumentale del centro di Roma. Per realizzare questo obiettivo – ha ribadito Bonaccorsi – riteniamo sia necessario, prima di tutto, liberare la zona dal traffico di auto e mezzi favorendo, al suo posto, una mobilità attiva incentrata su percorsi ciclo-pedonali, così da preservare e far vivere luoghi unici al mondo”.

La configurazione attuale di via dei Cerchi

La conclusione dei lavori relativi alla ciclabile di via dei Cerchi e la presenza di una pista anche su viale Aventino, dovrebbe facilitare le intenzioni espresse dal municipio I. D’altra parte la condizione attuale, che prevede la contestuale presenza di una ciclabile, una fila di parcheggi, ed una corsia riservata alla mobilità, aveva finito per essere contestata. La configurazione odierna della strada, trasformata “in un volgare parcheggio” aveva fatto storcere il naso agli esponenti dell’opposizione in Campidoglio ed in Municipio.

“Se si decide di rifare la strada si hanno due possibilità: la più ambiziosa è quella di renderla ciclo pedonale quindi senza pista ciclabile ma solo per pedoni e bici ed intercludere il Circo Massimo nell'area dei Fori , mentre la seconda è quella di renderla ciclabile ma senza parcheggi” avevano sottolineato il consigliere Capitolino Andrea De Priamo (FdI) insieme al consigliere municipale Stefano Tozzi (FDI) “È stata scelta la terza via con pista ciclabile e parcheggi con un risultato che è uno scempio nel cuore del sito Unesco, quando poteva azzardarsi la creazione di una mini isola ciclopedonale in uno splendido contesto archeologico. Anche se i lavori sono iniziati durante la scorsa consiliatura, fatichiamo a capire perché il Sindaco Gualtieri non abbia ultimato i lavori recuperando ad un progetto che lede l’area del Circo Massimo ma invece abbia proseguito nel progetto che il suo partito, quando era all’opposizione, osteggiò e criticò”.

Proposta una sperimentazione

Ora l’amministrazione cittadina ha la possibilità, su input della giunta Bonaccorsi, di modificare l’attuale configurazione. In maniera progressiva. Perché la proposta del municipio è quella di prevedere“una fase sperimentale di chiusura nei giorni festivi e nel mese di agosto, come già avviene per via dei Fori Imperiali” ha spiegato la minisindaca per la quale, la sfida da cogliere, è quella che mira a “promuovere la sostenibilità ambientale e l’accessibilità dei luoghi”. Al Campidoglio il compito di vagliare la proposta.

L'apertura del Campidoglio

La richiesta avanzata dalla giunta Bonaccorsi, intanto, ha incassato il primo commento del Campidoglio. “La proposta che arriva dal I Municipio di rendere pedonale Via dei Cerchi è coerente con il Pums recentemente approvato ed è assolutamente in linea con la nostra strategia di progressiva riduzione dei carichi di traffico in centro e di ampliamento delle pedonalizzazioni - ha commentato l'assessore alla mobilità Eugenio Patanè - Insieme agli uffici del Dipartimento e di Roma Servizi per la Mobilità studieremo tecnicamente la proposta che, possiamo dire fin da ora, potrebbe trovare il nostro consenso perché è coerente con l’idea di città che vogliamo realizzare”.