Via Cernaia pedonale: Mic e Campidoglio vogliono unificare l’area archeologica

Ripensare alla viabilità intorno alle aree archeologiche. Vale per via dei Cerchi, che l’amministrazione municipale chiede di trasformare in una strada pedonale. Ma anche per via Cernaia.

La strada che taglia in due l'area archeologica

La trasformazione della strada che unisce piazza della Repubblica con via Palestro, è un’arteria di attraversamento importante per chi vuole raggiungere corso d’Italia e la zona di piazza Fiume. Al tempo stesso è una strada che divide a metà quella che potrebbe, diversamente, essere considerata come un’unica area archeologica, dall’ “Aula Ottagona” alle “Terme di Diocleziano”. Una cerniera su cui l'amministrazione, in accordo con il ministero della cultura, sta ragionando.

Via Cernaia pedonale

“È un tema che abbiamo cominciato ad affrontare da qualche tempo con il Comune di Roma: via Cernaia sarebbe un'unica area archeologica meravigliosa quindi si potrebbe riassorbire nell'area archeologica” ha commentato il ministro della cultura Dario Franceschini, a margine della presentazione del Museo dell'arte salvata, ospitato nella sala Ottagona. “Trovando soluzioni alternative – ha aggiunto il numero uno del MIC - diventerebbe davvero una cosa splendida. Vicino a noi passa un milione di viaggiatori”.

La mobilità da rivedere

Sulla questione è intervenuta anche la presidente del municipio I. “Abbiamo cominciato a ragionare su come si può intervenire sulla circolazione, perché non è semplice” ha dichiarato all’agenzia DIRE la minisindaca – Questo è uno snodo abbastanza importante, ma ovviamente tutto il recupero del complesso merita, quindi dobbiamo fare un ragionamento anche di risistemazione della piazza davanti alla sala Ottagona, che adesso è un parcheggio”.

L'interlocuzione avviata

La pedonalizzazione di via Cernaia, quindi arriverebbe al termine di un ripensamento complessivo della viabilità in quel quadrante. “Va tutto riqualificato. Stiamo andando avanti, abbiamo già fatto anche l'incontro con il direttore Verger, c'è assolutamente una comunione di intenti”. Una proposta, più che una progettualità, che potrebbe ottenere un impulso dall’approssimarsi dell’appuntamento giubilare del 2025.